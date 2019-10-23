Як носити твідову спідницю: стильний приклад Донателли Версаче

Італійський модельєр Донателла Версаче, яка є яскравим втіленням стилю власного модного будинку, демонструє розкішні образи навіть під час робочих буднів.

В осінні та весняні пори року одним з найулюбленіших елементів гардеробу Донателли Версаче стають спідниці довжини міні – шкіряні, латексні та інші. 64-річна італійка продемонструвала один зі стильних casual-образів, який виглядає сексуально і стримано водночас.

Читайте також: Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото

Донателла, коли готувалася до ефектного шоу нової колекції Versace, на перший день примірки моделей одягнула твідову спідницю у коричнево-червоних відтінках, яка стала головним акцентом в образі.

Версаче доповнила свій образ чорними непрозорими колготками, чорною водолазкою і трендовими чоботами-козаками. Look Донателли завершує ідеальна укладка з рівним волоссям і макіяж з акцентом на очах.

Додамо, що такий "аутфіт" є дуже універсальним і простим, адже він чудово підходить для денного і вечірнього виходів.



Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace



Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace



Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace