Як носити твідову спідницю: стильний приклад Донателли Версаче

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Донателла Версаче
Донателла Версаче / www.gettyimages.com

Італійський модельєр Донателла Версаче, яка є яскравим втіленням стилю власного модного будинку, демонструє розкішні образи навіть під час робочих буднів.

В осінні та весняні пори року одним з найулюбленіших елементів гардеробу Донателли Версаче стають спідниці довжини міні – шкіряні, латексні та інші. 64-річна італійка продемонструвала один зі стильних casual-образів, який виглядає сексуально і стримано водночас.

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Донателла, коли готувалася до ефектного шоу нової колекції Versace, на перший день примірки моделей одягнула твідову спідницю у коричнево-червоних відтінках, яка стала головним акцентом в образі.

Версаче доповнила свій образ чорними непрозорими колготками, чорною водолазкою і трендовими чоботами-козаками. Look Донателли завершує ідеальна укладка з рівним волоссям і макіяж з акцентом на очах.

Додамо, що такий "аутфіт" є дуже універсальним і простим, адже він чудово підходить для денного і вечірнього виходів.

Донателла Версаче
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace

Донателла Версаче
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace

Донателла Версаче
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Versace
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