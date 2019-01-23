Як носити зміїний принт з червоними штанами: новий вихід Вікторії Бекхем

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем 22 січня представила в Нью-Йорку нову колекцію одягу спільно зі спортивним брендом Reebok. Згодом ввечері для того, щоб відсвяткувати запуск нової лінійки Reebok x VictoriaBeckham Вікторія відправилася у ресторан в компанії чоловіка Девіда Бекхема, сина Брукліна і його нової дівчини Хани Кросс.

Для виходу Вікторія Бекхем підготувала черговий стильний комплект одягу. Дизайнерка приміряла розкльошені штани червоного кольору, які поєднала з блузкою зі зміїним принтом.

Читайте також: Татусева дочка: Девід Бекхем похизувався талантом до кулінарії 7-річної Харпер – фото

До свого образу зірка підібрала пітоновий клатч, чорне пальто і туфлі на високих підборах. Відтак Вікторія зі зростом 163 см отримала ефект подовжених ніг.



Вікторія Бекхем / Getty Images



Вікторія Бекхем / Getty Images

Її чоловік, футболіст Девід Бекхем одягнув для виходу класичні джинси, білу футболку, сіре худі, які поєднав зі шкіряними чорними туфлями і пальто у тон.



Вікторія і Девід Бекхем / Getty Images

Старший син дизайнерки Бруклін Бекхем також супроводжував зіркових батьків. Поруч з ним – його нова муза, кохана дівчина Хана Кросс.



Бруклін Бекхем з дівчиною Ханою Кросс / Getty Images



Сімейство Бекхемів і Хана Кросс / Getty Images



Сімейство Бекхемів і Хана Кросс / Getty Images