Що відомо про гардероб британської королеви Єлизавети II: цікаві факти

93-річна Єлизавета II під час кожного свого публічного виходу вражає яскравим та елегантним вибором вбрання. Королева Великобританії може приміряти такий одяг, який не всі молоді люди наважаться одягнути. Найпопулярнішими атрибутами гардеробу монарха є сукні з квітковим принтом та кольорові пальта, сумка Launer і лофери від Gucci. Відтак стає цікаво, як виглядає гардероб британської королеви.

Колишній працівник в королівській британській сім'ї Пол Баррел розкрив нові подробиці з життя Єлизавети II в інтерв'ю виданню Yahoo's Royal Box

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За його словами, королева Великобританії Єлизавета II ніколи не була в кімнаті, де знаходиться її одяг. Так, щодня спеціальна людина йде до монарха з двома ескізами, між якими вона обирає свій образ за настроєм.



Єлизавета II / Getty Images

"У своїй кімнаті вона ніколи не зберігає одяг. Її гардероб знаходиться на верхньому поверсі палацу, і спеціальна людина вранці напередодні офіційного заходу спускається до її Величності з двома ескізами. До кожного прикріплений зразок тканини, з якого зроблена річ, щоб королева могла якомога наочніше уявити вбрання. Вона обирає один варіант з двох за настроєм, і ці речі спускають для неї з верхнього поверху. Сама вона ніколи не бувала в тій кімнаті", – повідомив Баррел.



​Єлизавета II / Getty Images