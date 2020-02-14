Як обрати безсульфатний шампунь: цінні поради

Шампунь – це невід'ємна частина догляду за волоссям. Переважна більшість покупців вже давно відмовляється від рекламованих шампунів, адже у них містяться сульфати, які погано впливають на загальний стан волосся. Ми вирішили розібратися, які плюси та мінуси є в безсульфатних шампунях і чому вони є натуральнішими та кориснішими від шампунів, у яких містяться консерванти та парабени.

Що таке сульфат?

Сульфати, які містяться в шампунях – це солі сірчаної кислоти. При взаємодії з водою вони окислюються і утворюють густу піну. Під час миття волосся шампунем, який містить сульфати – добре очищується шкіра голови та покривається плівкою, що утворюється під час окислення. Сульфати використовують майже у всіх косметичних і побутових засобах, тому вони є досить доступними.

Читайте також: Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради

Чим шкідливий сульфатний шампунь? У шампунях, які утворюють об'ємну піну на волоссі, насамперед варто звернути увагу на склад, в якому можуть міститися такі шкідливі елементи:

Лауритсульфат – утворює густу піну і викликає подразнення шкіри голови. В складі шампуню позначається абревіатурою АLS або Ammonium Lauryl Sulfate.

Сульфат натрію – утворює стійку та густу піну. Якщо шампунь довго перетримати на волоссі, він здатен пекти, викликати сухість шкіри голови та лущення. В складі позначається абревіатурою SLS або Sodium Lauryl Sulfate.

Лауретсульфат – ця речовина менш небезпечна, аніж дві попередні. При довгому використанні шампуню з лауретсульфатом можливе виникнення сухості шкіри. Він позначається в шампунях абревіатурою ALES або Ammonium Laureth Sulfate.

Sodium myreth sulfate, SMES – такий же сульфат натрію, втім менш небезпечний, адже добре концентрований.



Сульфатний шампунь шкодить волоссю

Що треба знати про безсульфатний шампунь?

Попри те, що безсульфатний шампунь може в рази перевищити ціну звичайного шампуню, результати також вас швидко не здивують. Шампуні добре очищають шкіру голови, однак не так швидко, як ми звикли до цього раніше. Щоб повністю позбутися забруднення, прийдеться намилити голову хоча б два рази. Однак, якщо ви миєте волосся щодня, то вам буде достатньо намилити голову лише один раз.

Безсульфатний шампунь швидко витрачається, адже для того, щоб утворилася піна, потрібно набагато більше шампуню.

Під час використання шампуню з натуральними компонентами, не чекайте на wow-об'єм. Безсульфатні засоби мають накопичувальний ефект. Дайте волоссю "звикнути" до нового продукту і вже через два-три тижні зможете побачити перший результат.

Такі шампуні погано очищають волосся від стайлінг-засобів. Якщо ви любите використовувати продукти для укладання (лак, пінка, пудра та інші), то маєте розуміти, що вони містять хімічні речовини, які необхідно змивати. На жаль, безсульфатні шампуні погано справляються з таким завданням.

Яка користь безсульфатних шампунів?

– Безсульфатний шампунь містить у складі натуральні компоненти, тож не пересушує шкіру голови. Під час використання такого шампуню шкіра голови довго залишається чистою.

– Не змиває фарбу з фарбованого волосся.

– Не залишає на шкірі шкідливих речовин.

– Такий шампунь використовують після процедури кератинового випрямлення волосся.

– Волосся виглядає здоровішим, а структура волосся набуває природного вигляду.

– Безсульфатний шампунь містить нешкідливі очисні компоненти, такі як Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Cocoamidopropyl Betaine, які легко змиваються і не порушують захисних механізмів шкіри.



Безсульфатні шампуні не містять багато піни

Як вибрати безсульфатний шампунь?

При виборі бальзаму, кондиціонера або лосьйону для догляду за волоссям особливих правил можна не дотримуватися. Усі маски, здебільшого, не містять консервантів та парабенів. Після кератинового випрямлення волосся фахівець може призначити спеціальний шампунь, втім вибір маски чи бальзаму залишається за вами.

Однак, якщо ви хочете оздоровити своє волосся натуральними компонентами, уважно читайте склад шампуню і придивіться до цін. Знайте, що не зажди дорогий шампунь – якісний, втім не завжди доступна ціна шампуню гарантуватиме вам 100% догляд.

5 безсульфатних шампунів

При покупці рекомендуємо набрати корзину на 1000 грн і більше, адже для нових клієнтів діє промокод UAGIFT500, що віднімає 500 гривень! (діє до 29.02.2020)

Обрано на основі рейтингу не нижче 4.1 і > 1000 відгуків

4.4/5 на базі 2541 відгуку

веганський продукт;

єдиний зі списку з фосфатами, проте з кокосу.

До магазину

4.2/5 на базі 7307 відгуків

для щоденного використання;

тільки корисні компоненти;

збалансований рівень pH.

До магазину

4.2/5 на базі 1406 відгуків

для всіх типів волосся;

масла перцевої м'яти;

складається з трьох органічних масел.

До магазину

4.1/5 на базі 2980 відгуків

для пошкодженого волосся;

робить волосся слухняним;

не містить лаурил і лауретсульфатів.

До магазину

4.1/5 на базі 1723 відгуків

сертифіковано NSF;

не містить інгредієнтів тваринного походження;

зменшує сухість шкіри голови.

До магазину