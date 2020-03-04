Як обрати подарунок коханій жінці на 8 березня: поради сексологині

Зовсім скоро жінки святкуватимуть 8 березня. Зазвичай у цей день чоловіки дарують квіти, цукерки чи прикраси. Однак більшість завжди хоче приготувати особливий подарунок, аби жінка точно була у захваті.

Напередодні Міжнародного жіночого дня сексологиня Юлія Ярошенко в ефірі 24 каналу розповіла, як чоловікові обрати правильний подарунок для своєї жінки.

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Ярошенко наголосила, що дуже важливо, аби чоловік не сприймав подарунок як обов'язок.

Це не має бути тягарем для чоловіка. Подарунок повинен містити у собі почуття, нести емоційний вклад у відносини. Саме тому перший принцип, якого я раджу дотримуватись чоловікам, – дарувати те, що хочеться побачити на коханій жінці,

– пояснила сексологиня.

Якщо пара вже довго разом і у них близькі стосунки – можна подарувати білизну. За словами сексологині, це може ще більше зблизити пару.



Білизну краще дарувати у вишуканому упакуванні / Фото: facebook.com/aviaparkmsk

Якщо чоловік хоче, щоб подарунок був більш романтичний – у Ярошенко також є ідея. "Можна купити якусь дрібничку, яка натякатиме на період, коли відносини лише формувались", – сказала експертка.

Щоб зрозуміти, чого саме хоче жінка, варто лише прислухатись – дуже часто вони натякають та говорять про це. Найголовніше, аби подарунок не був стандартним.

Часто люди дарують "соціальний шаблон", а при цьому бажання покращити життя один одного відкладають у бік. Гри не буде – свята не буде. Відносини хочуть спонтанності,

– запевнила Юлія Ярошенко.

Часто чоловіки роблять подарунки після сварок, аби загладити свою вину. Однак сексологиня зазначила, що такий спосіб не завжди допомагає.

"Якщо конфлікт був у фінансовій сфері і ви, у вигляді подарунка, повертаєте борг – ймовірно, напруження у відносинах зникне. Однак, якщо чоловік щось не те сказав, то подарунки не розв'яжуть це питання. Треба зрозуміти у чому проблема і вирішувати її окремо. Відкупитись не вийде", – сказала Ярошенко.



Головний атрибут 8 березня – тюльпани / Фото: 1zoom.me

Сексологиня розповіла, що жінка самотужки може допомогти чоловікові здогадатись, який саме подарунок вона хоче. Найголовніше – не "пиляти", не критикувати та не вимагати у своєї половинки. Треба усміхатися, натякати, радіти і дякувати навіть за найменші подарунки. Чоловік побачить вашу вдячність, і неодмінно захоче приготувати ще коштовніший подарунок.

На думку Ярошенко, жінки також повинні тішити подарунками чоловіків. "Я, до прикладу, кілька раз своєму чоловіку дарувала квіти. Всі ми люди, які хочуть приємних компліментів", – сказала сексологиня.