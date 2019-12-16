Як обрати верхній одяг за типом фігури: ексклюзивні поради від Андре Тана

Чи не всі модниці стикаються з питанням: чому трендове вбрання інколи виглядає непривабливо на тілі? Все тому, що при виборі речей слід враховувати свої особливості фігури. Як це зробити – ексклюзивно для LifeStyle 24 розповів український дизайнер Андре Тан.

У перші дні зими українці вже відчули суттєве похолодання. Тому перше, про що варто подбати модницям, – це про верхній одяг. Екошубки чи утеплені пальта, пуховики або ж бушлати – фешн-індустрія пропонує чималий вибір на будь-який смак. Однак як правильно підібрати верхній одяг? З цим на допомогу прийшов дизайнер Андре Тан.

Важливо: Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі

За його словами, краще придбати одну якісну річ, аніж тримати у своєму гардеробі десятки інших, які не виглядають стильно. Тому при виборі верхнього одягу потрібно знати головні правила шопінгу від Андре Тана. Зокрема:

Обирайте психологічно зручні речі;

Не економте на покупці верхнього одягу;

Купуйте вбрання за розміром, а не на випадок схуднення чи навпаки;

До однієї нової речі повинні підходити принаймні три вбрання, які вже є у вашому гардеробі;

Одяг повинен бути правильного фасону.

Власне, з останнім правилом у багатьох модниць виникає проблема. Як можна вгадати: пасуватиме вбрання, чи навпаки буде повнити? Тому Андре Тан радить не тільки враховувати тренди зими, але й тип фігури.

Наблизившись до довгоочікуваної покупки, жінки частіше всього забувають про те, що не всі тренди можуть їм пасувати, бо насамперед треба враховувати свої недоліки та переваги. Одяг – це така собі гра, яка тільки допоможе вам обіграти слабкі сторони!

– поділився Андре Тан.

Перш, ніж приступити до вибору зимового одягу, варто визначити тип фігури. Зрозумівши особливості свого тіла, ви зможете з легкістю підкреслити власні переваги та виглядати струнко і стильно.

До теми: Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана

Існує чимало критеріїв, за яким можна визначити тип фігури. Однак, найпростіше – це просто уважно придивитись до себе та впізнати у картинці свої параметри.



Типи фігури на прикладі зірок / Dress Me Up

"Пісочний годинник"

Цей тип фігури вважається ледь не еталоном. Власниці таких форм можуть з легкістю мати параметри 90-60-90. Струнка талія, широкі бедра, пропорційні до плечей – про таку жінку мріють чимало чоловіків.

До типу "пісочний годинник" належать чимало знаменитостей. Зокрема, Мерилін Монро, Елізабет Тейлор, Моніка Беллуччі, Наомі Кемпбелл, Софі Лорен, Скарлетт Йоганссон та інші. Однак і ці відомі модниці знають, як підкреслити свої форми.

Якщо ви належите до типу фігур "пісочний годинник", то вам підійде верхній одяг, у якому можна зробити акцент на талії. У такому випадку, ремінь – ваш найкращий друг. Не намагайтесь приховати себе за великими пуховиками, які тільки додають вам зайвого об’єму та приховують ваші чудові обриси,

– радить Андре Тан.



Пальто від Андре Тана / Пресслужба



Підкресліть талію ремнем / Pinterest



Обирайте пальта з акцентом на талії / Pinterest



Екошуба з поясом – тренд сезону / Joy Pup

​Читайте також: Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади

"Трикутник"

Модниці із таким типом фігури можуть похизуватись красивими пишними стегнами та тендітними плечима. До таких дівчат належать Дженніфер Лопес, Ріанна, Рейчел Білсон, Іггі Азалія, Кейт Вінслет та інші.

Для дівчат із типом фігури "трикутник" навпаки бажано носити об’ємні речі, якими ви матимете змогу урівноважити відсутність об’єму зверху, та зрівняти його із нижньою частиною – стегнами,

– зазначив Андре Тан.



Дженнфер Лопес в екошубі / Instagram / @jlo



Гейлі Болдвін у дублянці / Pinterest

"Перевернутий трикутник"

Це один із найпопулярніших типів фігур серед жінок. Розгледіти його можна, одягнувши приталене вбрання. У красунь з формами "перевернутого трикутника" будуть більші плечі, ніж стегна. До такого типу належать Анджеліна Джолі, Камерон Діас, Демі Мур, Рене Зелвеггер.

Жінки, які мають фігуру за типом "перевернутий трикутник" повинні пам’ятати, що одяг А-силуету тільки допоможе скорегувати об’єм, якого вам не вистачає зверху,

– порадив Андре Тан.



Розкішний образ Меланії Трамп в кейпі / Getty Images



Пальто з яскравим А-силуетом / Joy Pup

​Цікаво: Не потрібно витрачати мільйони на одяг, – Андре Тан розповів, як завжди виглядати дорого

"Яблуко"

Зазвичай, жінки із типом фігури "яблуко" мають виражений живіт та стрункі ноги. Тому завдання таких модниць – зробити акцент на ноги та візуально видовжити силует, приховавши округлість.

До типу фігури "яблуко" належать Келлі Осборн, Джессіка Сімпсон, Келлі Кларксон, Різ Візерспун.

Тип фігури "яблуко" має зазвичай зайві сантиметри в області талії, тому варто власноруч змістити акценти, обравши одяг із трапецієподібного або вільного покрою,

– розповів дизайнер.



Екошуба від Андре Тана / Пресслужба



Пальто вільного крою / Joy Pup



​Екошуба вільного крою / Joy Pup

"Прямокутник"

Такі жінки мають майже однакову ширину плечей і стегон. І, якщо, на перший погляд, параметри можуть здаватись неефектними, то Мілла Йовович, Міша Бартон, Кіра Найтлі, Джулія Робертс, Анна Курнікова активно це спростовують.

Дівчата, які мають прямокутну фігуру, мають гратися із об’ємними речами, додатковими акцентами на талії. Головне – не обирати абсолютно приталені речі,

– додав Андре Тан.



Стильний верхній одяг / Joy Pup



Об'ємні речі – тренд сезону / Pinterest

"Ви маєте пам’ятати, що слідкувати за трендами потрібно лише для того, аби не виглядати, як людина із минулого. Проте це не означає, що ви маєте скуповувати все, що вам пропонує світ моди. Серед купи трендів та модних рекомендацій ви маєте обрати "свої" речі, створюючи власний, неповторний стиль", – наголосив Андре Тан.

Всі фото підібрані журналістами LifeStyle 24