Як обрати якісну новорічну ялинку: цінні поради

До Нового року залишилося менше двох тижнів. Усе більше українців починають вибирати новорічні ялинки – одні купують штучну, інші надають перевагу живій. Як правильно обрати новорічне дерево – читайте далі.

Вибрати новорічну ялинку нині легко, бо в магазинах та на ринках їх безліч, на будь-який смак та гаманець. Ціни стартують від 200 до 20 тисяч гривень. Вартість залежить від висоти дерева та матеріалу його виготовлення.

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"Нині є три види штучних ялинок – це лита, штучна, тобто з ПВХ плівки, та комбінована – лита і ПВХ плівка. При виборі ялинок треба звернути увагу насамперед на місце, яке ви можете виділити під ялинку. Тоді вже можна обирати і розмір, об'єм і висоту ялинки", – пояснила завідувачка новорічного відділу Світлана Гринько.

Економити на дереві – не варто

Фахівці зазначають, що на новорічному дереві економити не варто. Бо неякісна ялинка може замість радості принести шкоду. Насамперед для здоров'я дітей.

Тут якраз чим дешевше, тим гірше. Є навіть токсичні ялинки. Які, до прикладу, помальовані фарбою, яка може містити токсичні матеріали,

– сказав начальник відділу екоосвіти Національного природного парку Голосіївський Андрій Хрутьба.

Перед тим, як купувати новорічну красуню варто попросити в продавця сертифікат якості на неї. Ялинка має бути вогнестійкою та без різких запахів.



На ялинці краще не економити

Перевірити, чи ялинка надійна та якісна можна так – візьміть гілочку, зімніть та розімніть її в руках, якщо вона не деформується, значить ця ялинка якісна.

Альтернативи штучній ялинці

► Ялинка в горщику

Все більше українців дбають про природу і відмовляються купувати живі ялинки. Втім, як зазначають екологи, штучні новорічні дерева також негативно впливають на довкілля.

"Насправді, подумайте, де ваша ялинка буде через 30 років, через 100 чи через 150 років. За великим рахунком, в кінцевому випадку буде більше шкоди довкіллю, ніж ми використовуємо різні інші підходи", – сказав начальник відділу екоосвіти Національного природного парку Голосіївський.

Найкращою альтернативою зрізаним ялинкам – дерева в горщиках. На весні зелену красуню можна висадити на вулиці, до прикладу, в парку свого міста. Коштує таке дерево від 300 гривень.



Чудова альтернатива штучній ялинці

► Ялинка своїми руками

Можна також зробити новорічне деревце своїми руками. Для цього у пригоді стає будь-що: дерев'яні дошки, виноградна лоза, картон та навіть книги. Більше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.



Ялинка своїми руками з дерев'яних гілочок