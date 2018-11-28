Як одягатись в стилі Вікторії Бекхем: поради та лайфхаки

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Колаж

Часто нам бракує сміливості чи поради подруги щодо певних деталей у нашому образі. В такому випадку варто згадати про тих, хто у всьому світі славиться відмінно підібраним гардеробом та ідеальним почуттям стилю. Вікторія Бекхем – одна з них.

Вікторію Бекхем вже давно визнали іконою стилю, тому у всьому, що стосується гардеробу, з неї сміливо можна брати приклад. 

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Якщо дивитись на знімки дружини відомого футболіста, можна помітити, що її вибір завжди припадає на "легкість" у своїх вбраннях. Вільні піджаки, сорочки та комбінезони. Навіть пальта Вікторія віддає перевагу залишати не застебнутими. Також у її гардеробі переважають речі "базових" кольорів. Наприклад, чорного бежевого, червоного, білого та ще декількох, які добре поєднуватимуться з основними.

У її шафі багато білих сорочок та костюмів зі штанами. Під кожен образ вона вибирає нову блузу і почуває себе впевнено, як ніколи. Можливо, її успіх у тому, що вона носить класичні речі, а класика вічна?

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем в костюмі зі штанами та білою сорочкою / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Для прогулянки містом Вікторія також обирає стильні образи. Чоботи з гострими носиками, які в тренді вже другий сезон, та класичний комбінезон кольору хакі – чудове поєднання.

ВІкторія Бекхем
Модельєр одягнула комбінезон зі своєї колекції / Instagram / @hiamag

Хто сказав, що шкіряні штани це вульгарно? Дизайнерка власного бренду одягу навчить, які речі поєднати, аби це виглядало стильно. Біла футболка – ідеальний варіант одягу, коли довго вибираєш, що одягнути.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем обирає туфлі-човники та шкіряні штани / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Об'ємні сорочки, широкі піджаки та светри "оверсайз" в трендах вже не один сезон. Вікторія поєднує їх з джинсами-мом, широкими штанами та взуттям на підборах.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем віддає перевагу "легкості" у своїх нарядах / Instagram / @victoriabeckhamfrance

На своєму прикладі модельєр показує скільки "луків" можна створити за допомогою однієї речі білого чи чорного кольору. Поєднати з джинсами, спідницею чи кюлотами – легко!

Вікторія Бекхем
Модельєр любить базові речі / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Також Вікторія любить створювати та носити речі, які тільки стають трендовими у світі моди. Наприклад, пальто у леопардовий принт дружина відомого футболіста поєднує з чорною водолазкою та широким штанами.

Вікторія Бекхем у леопардовому пальто
Вікторія Бекхем вчить як носити леопардовий принт / Instagram / @hiamag

Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем Мода
Джерело: 24 канал
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