Як одягатися восени: ідеальний варіант від Насті Каменських і Потапа – фото

1586 Читать новость на русском
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Потап та Настя Каменських, які 23 травня офіційно стали чоловіком і дружиною, поділилися із шанувальниками зворушливим спільним фото, яке передає атмосферу осені.

Закохані опублікували спільні знімки на своїх інстаграм-сторінках. Настя та Олексій позують на тлі жовтого листя у стильних та комфортних образах.

Читайте також: Ми дуже палкі коханці, – Настя Каменських приголомшила заявою про життя з Потапом

Каменських для побачення з чоловіком одягнула подовжене пальто кольору кемел, під яке приміряла шкіряні штани і чорну блузку. Потап також позував у пальто темно-сірого кольору з білою футболкою. Їхні "аутфіти" складаються з елементів базового гардероба і, на думку шанувальників у мережі, таке поєднання є ідеальним для осені.

"Ритми осені", – лаконічно додала у підписі співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Додамо, раніше Потап заявив у програмі "Слава+" про те, що Настя Каменських – чудова жінка, яка добре готує, стежить за будинком і доглядає за собакою. 

"Ми одне одного розуміємо. Ми одне одному дуже підходимо, у нас спільні цілі, ми дивимося в один бік. Вона мріє про "Греммі". Мені імпонують такі великі мрії та її прагнення... Вона інтернешнл суперзірка. І вона живе вдома у мене. І вона мені готує і прибирає", – розповів продюсер.

 

 

blog_ava
Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?
сьогодні
24500
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя Зіркові романи Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 3837
Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
2 жовтня 12:34 Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
Юлія Михайлова 2801
Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1 жовтня 16:08 Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
969
Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
1 жовтня 13:00 Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
Ірина Буртик 838
Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
1 жовтня 12:30 Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
Олена Булан 1173
Новини
Більше новин
Залиште відгук