Як одягатися восени: ідеальний варіант від Насті Каменських і Потапа – фото

Потап та Настя Каменських, які 23 травня офіційно стали чоловіком і дружиною, поділилися із шанувальниками зворушливим спільним фото, яке передає атмосферу осені.

Закохані опублікували спільні знімки на своїх інстаграм-сторінках. Настя та Олексій позують на тлі жовтого листя у стильних та комфортних образах.

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Каменських для побачення з чоловіком одягнула подовжене пальто кольору кемел, під яке приміряла шкіряні штани і чорну блузку. Потап також позував у пальто темно-сірого кольору з білою футболкою. Їхні "аутфіти" складаються з елементів базового гардероба і, на думку шанувальників у мережі, таке поєднання є ідеальним для осені.

"Ритми осені", – лаконічно додала у підписі співачка.

Додамо, раніше Потап заявив у програмі "Слава+" про те, що Настя Каменських – чудова жінка, яка добре готує, стежить за будинком і доглядає за собакою.

"Ми одне одного розуміємо. Ми одне одному дуже підходимо, у нас спільні цілі, ми дивимося в один бік. Вона мріє про "Греммі". Мені імпонують такі великі мрії та її прагнення... Вона інтернешнл суперзірка. І вона живе вдома у мене. І вона мені готує і прибирає", – розповів продюсер.