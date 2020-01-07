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Як одягнутися взимку: стильні ідеї від моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі має окрему рубрику в соціальних мережах, у якій вона вчить стилю своїх шанувальників і демонструє актуальні образи на кожен сезон.

На своїй сторінці в інстаграмі дружина Джейсона Стетхема опублікувала нову підбірку зимових "аутфітів".

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Так, Розі Гантінгтон-Вайтлі вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті. Модель добре розуміється у street style і демонструє це на нових знімках.

Знаменитість показала 6 стильних та актуальних "луків", які ідеально виглядатимуть взимку. Серед елементів гардероба – чорні штани, в'язані светри, жакет, екошуба, водолазка та інші.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Мода Розі Гантінгтон-Вайтлі LifeStyle Стиль і мода
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