Як Олена Зеленська готується до міжнародних поїздок: відверте зізнання першої леді

Олена Зеленська стала головною зіркою нового випуску Vogue. У спілкуванні з журналістами вона розповіла про роботу першої леді, свої ініціативи, які планує запровадити, та досвід її закордонних колег. Не оминула вона питань і про гардероб, який щоразу вражає українців.

Як розповіла перша леді журналістам Vogue, вона – не публічна людина та воліла б залишатись за кадром. Однак Олена Зеленська хоче підтримати свого чоловіка, тому щоразу супроводжує його на офіційних заходах та міжнародних поїздках.

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"Я могла б жити звичним життям і надалі, відгородивши себе від проблем та інформаційних нападів, проте захотіла підтримати чоловіка: йому непросто на емоційному рівні і потрібна людина, яка буде поруч. Зокрема й фізично: наприклад, стояти пліч-о-пліч під час офіційних візитів, позуючи фотографам з усього світу, – й не зіпсувати кадр", – розповіла Олена Зеленська.

Прокоментувала перша леді і вбрання для особливої події – інтронації японського імператора Нарухіто. Жовта сукня, яку для неї пошив дизайнер Іван Фролов, викликала жваве обговорення у мережі та ЗМІ. Чимало коментаторів зазначили, що вбрання порушувало традиції Японії. Однак всі заяви хейтерів спростували представники посольства держави, які публічно подякували президентському подружжю за візит та за дотримання дрес-коду. Водночас Олена Зеленська зізналась, що за кордоном її часто питають про авторів її одягу.

За кордоном часто запитують, хто автор мого костюма, — і мені приємно відкривати світові українських дизайнерів,

– зазначила перша леді.



Олена Зеленська в Японії / Пресслужба дизайнера

Окрім цього, Олена Зеленська розповіла, як вона підбирає одяг для важливих подій. За її словами, перед міжнародною поїздкою МЗС надсилає протокольну форму, в якій прописані всі деталі мандрівки. Так було і з поїздкою до Японії, тому перед пошиттям сукні перша леді та дизайнер Іван Фролов ознайомились з церемоніальним протоколом. На вибір Олені Зеленській модельєр запропонував 5 ескізів, тому дружина президента сама обирала для себе вбрання.

"Наша команда добре підготувалася, ми вивчили японський церемоніальний протокол. Головною вимогою була відповідність кольору і сезону, тому ми зупинилися на пастельно-жовтому вбранні для денної церемонії та пастельно-блакитному для вечері", – розповів Іван Фролов.

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Цікаво, що Олена Зеленська не вперше зверталась до вітчизняних дизайнерів. Все тому, що у кожному виході перша леді прагне розповісти про державу та про українських дизайнерів. У Брюсселі вона показала бежевий штанний костюм від SIX, на зустрічі з Бріджит Макрон – вбрання від ELENAREVA. Окрім цього, Олена Зеленська поставала перед камерами у виробах Vita Kin і Lake Studio.

Приємно, коли у Нью-Йорку чи Парижі у мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене запитують. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так відомий, – як приємно відкривати світові українських дизайнерів",

– додала Олена Зеленська.



Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official



Ефектний образ Олени Зеленської у США / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська і Сара Нетаньягу / Instagram / @olenazelenska_official