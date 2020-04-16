Як Ольга Сумська готується до Великодня: ексклюзивний коментар

Народна артистка України Ольга Сумська вже спекла сирну паску, а сьогодні, у чистий четвер, прибиратиме будинок до свята.

Про це вона розповіла в ефірі ранкового шоу на 24 каналі. Також артистка поділилась секретами, які допоможуть приготувати бездоганну паску.

Читайте також Рецепт гарбузового супу-пюре від Ольги Сумської

"Головне – настрій та молитва, з якою завжди господиня приступає до приготування паски на Великдень", – сказала Ольга Сумська.

Вона додала, що у сирна паска – це, власне, запіканка. Там дуже багато яєць та різнобарвні родзинки. Однак її чоловік Віталій Борисюк обов'язково ще приготує традиційну – з борошна.

У нього це прекрасно виходить. Він завжди пече найголовнішу пасочку,

– наголосила співачка.



Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / Фото: ТСН

Ольга Сумська розповіла, що вона з сім'єю залишиться вдома, до церкви не піду через карантинні обмеження, які запровадили в країні.

"Будемо освячувати вдома. Повірте, це теж можливо. В мене навіть свята водичка збереглась з минулого року. Вона чистенька, прозора. Головне ваш стан душі і віра у Всевишнього. Я думаю, він нам пробачить, якщо ми цього року залишимось на карантині, адже ситуація доволі небезпечна", – зауважила співачка.

Також Ольга Сумська зазначила, що цьогоріч її сім'я відсвяткує Великдень символічно та скромно. Багато м'яса на столі не буде, адже родина хоче цього року пом'якшити застілля через важку ситуацію у всьому світі.

Я закликаю усіх підтримати малий бізнес і замовити в українських виробників щось смачненьке. А смаколиків зараз, запевняю вас, дуже багато,

– додала Сумська.

Як Ольга Сумська готується до Великодня: відео



Богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу