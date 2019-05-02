Як Ольга Сумська виглядала у шкільні роки: архівні фото акторки
Популярна українська акторка Ольга Сумська активно веде свій блог в Instagram. Там прихильники зірки можуть бачити залаштунки її життя, чарівні сімейні фото та архівні кадри з родичами.
Днями Ольга Сумська розбурхала мережу чорно-білими знімками. На кадрах вона показала, як у шкільні роки відзначала 1 травня – Міжнародний день праці. Дитиною Ольга Сумська мала коротке волосся та послушно позувала поряд зі своєю мамою.
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"Моє 1 травня! Разом з мамою, Ганною Іванівною! Запоріжжя", – лаконічно підписала фото Ольга Сумська.
Ольга Сумська в шкільні роки / Instagram / @olgasumska
Акторка Ольга Сумська з мамою / Instagram / @olgasumska
Ольга Сумська на архівних фото / Instagram / @olgasumska
Вже у дорослому віці Ольга Сумська зберегла тісні стосунки з матір'ю, що залюбки демонструє на численних світлинах. Разом із Ганною Опанасенко-Сумською акторка відвідує світські заходи, чим зачаровує своїх прихильників.
Ольга Сумська з мамою / Instagram / @olgasumska