Як Ольга Сумська виглядала у шкільні роки: архівні фото акторки

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська активно веде свій блог в Instagram. Там прихильники зірки можуть бачити залаштунки її життя, чарівні сімейні фото та архівні кадри з родичами.

Днями Ольга Сумська розбурхала мережу чорно-білими знімками. На кадрах вона показала, як у шкільні роки відзначала 1 травня – Міжнародний день праці. Дитиною Ольга Сумська мала коротке волосся та послушно позувала поряд зі своєю мамою. 

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"Моє 1 травня! Разом з мамою, Ганною Іванівною! Запоріжжя", – лаконічно підписала фото Ольга Сумська. 

Ольга Сумська в шкільні роки
Ольга Сумська в шкільні роки / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська з мамою / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото
Ольга Сумська на архівних фото / Instagram / @olgasumska

Вже у дорослому віці Ольга Сумська зберегла тісні стосунки з матір'ю, що залюбки демонструє на численних світлинах. Разом із Ганною Опанасенко-Сумською акторка відвідує світські заходи, чим зачаровує своїх прихильників. 

Ольга Сумська з мамою
Ольга Сумська з мамою / Instagram / @olgasumska

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Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: LifeStyle 24
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