Як Оля Полякова відгуляла день народження у Таїланді: яскраві фото

У четвер, 17 січня, українська артистка Оля Полякова відсвяткувала своє 35-річчя. Знаменитість вирішила відгуляти день народження у Таїланді на острові Самуї.

Нові знімки Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У мережі Полякова показала фото зі своєю 13-річною дочкою Марією, на якому вони позують у традиційних тайських вбраннях та з коронами на головах. У підписі співачка подякувала шанувальникам за привітання.

"Любі мої! Дякую вам за привітання! Усім і кожному. Дякую за те, що ви зі мною", – написала зірка.



Маша і Оля Полякови / Instagram / @polyakovamusic

День народження Полякова відсвяткувала зі своїми найближчими та з сім'єю свого продюсера Михайла Ясинського.



Оля Полякова відсвяткувала день народження в Таїланді / Instagram / @polyakovamusic