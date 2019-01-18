Як Оля Полякова відгуляла день народження у Таїланді: яскраві фото

413
Маша і Оля Полякови
Маша і Оля Полякови / Instagram / @polyakovamusic

У четвер, 17 січня, українська артистка Оля Полякова відсвяткувала своє 35-річчя. Знаменитість вирішила відгуляти день народження у Таїланді на острові Самуї.

Нові знімки Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Олі Поляковій – 35: як змінилася співачка за останні 10 років, – фото

У мережі Полякова показала фото зі своєю 13-річною дочкою Марією, на якому вони позують у традиційних тайських вбраннях та з коронами на головах. У підписі співачка подякувала шанувальникам за привітання.

"Любі мої! Дякую вам за привітання! Усім і кожному. Дякую за те, що ви зі мною", – написала зірка.

Оля Полякова
Маша і Оля Полякови / Instagram / @polyakovamusic

День народження Полякова відсвяткувала зі своїми найближчими та з сім'єю свого продюсера Михайла Ясинського.

Оля Полякова
Оля Полякова відсвяткувала день народження в Таїланді / Instagram / @polyakovamusic

Теги: LifeStyle Оля Полякова Зіркові мами
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
сьогодні 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1408
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
сьогодні 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
2245
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
сьогодні 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1781
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2709
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1115
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 997
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук