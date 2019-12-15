Як Оля Цибульська виглядала у дитинстві: кумедне фото

Українська співачка Оля Цибульська порадувала прихильників архівним знімком, який досі не з'являвся у мережі. Кумедний кадр викликав справжній ажіотаж на її інстаграм-сторінці.

Наразі Оля Цибульська – одна з найуспішніших співачок вітчизняного шоу-бізнесу. Після перемоги на "Фабриці зірок" у 2007 році вона активно зайнялась вокальною кар'єрою, записавши десятки пісень. Окрім цього, Оля Цибульська реалізувала себе як ведуча: за плечима зірки – телешоу та престижні премії, які тільки додали їй популярності. Не менш успішним є і блог знаменитості, в якому вона щодня ділиться особистими кадрами. Днями там з'явилось фото, яке не пропустили увагою прихильники артистки.

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Оля Цибульська вирішила показати, як виглядала у дитинстві. На чорно-білому кадрі ще маленька артистка підтанцьовує перед камерою батьків. Фото було символічно опубліковане 14 грудня, адже саме в цей день Оля Цибульська відзначали 34-річчя.

"Мені – 34! Мама каже, що 3+4 буде 7, а тато каже: "Слухай маму", – з гумором написала Оля Цибульська.

Це не перше архівне фото, яким поділилась Оля Цибульська з прихильниками. Раніше вона розповідала, як починалась її вокальна кар'єра та наскільки наполегливим був її шлях до великої сцени. За словами Олі Цибульської, траплялось, що вона зі сльозами покидала конкурси, так і не дізнавшись їх результатів.

Свій перший вокальний конкурс чекала з нетерпінням. Основною причиною був мікрофон. Я ніколи в нього не співала... Мене оголосили, дали в руки мікрофон. Я почала виконувати українську народну пісню, але вийшов ведучий і забрав у мене мікрофон… У той момент я дуже сильно розплакалася. Не змогла доспівати пісню до кінця та залишила цей конкурс,

– пригадувала Оля Цибульська.

А от вже у шкільному віці майбутня артистка з легкістю підкорювала сцену. Тоді Оля Цибульська вчила акорди пісень з телепередач та залюбки виступала у рідному Радивилові.

"Один з моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи співаю для чотирьох членів журі. Такий собі Радивилівський "Х-фактор". В залі нас 5, а я уявляю, що даю сольний концерт в "Палаці спорту" з повним sold out. Інтернету в нас тоді не було, тому, щоб вивчити пісню на виступ, ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану. Якщо не встигали – чекали тиждень до наступного ефіру", – пригадувала вона.

Та саме вокальні конкурси, які завершувались фіаско чи перемогою, були своєрідними щаблями у досягненні мрії. Тому Оля Цибульська не шкодує, що пройшла весь цей шлях та у свої 34 насолоджується улюбленою справою.