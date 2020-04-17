Як Оля Цибульська виглядала у дитинстві: кумедне фото
Зараз Оля Цибульська – одна з найпопулярніших співачок, ведучих і блогерок України. На карантині, мабуть, артистка переглядала дитячі фотографії та знайшла світлину, яка точно вас розвеселить.
Оля Цибульська постала на архівному знімку у модному капелюшку та теплому светрі. Знімок, ймовірно, робили на зимові свята, оскільки майбутня артистка прикрасила свій дитячий образ декором для ялинки. Та головне, на що звернули увагу користувачі мережі – емоції, які демонструє Оля Цибульська.
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За словами артистки, в той день вона "написала" першу свою пісню, яка складалась з незрозумілих слів. Тому Оля Цибульська й не стримувала свого захвату перед камерою.
Та з приходом слави Оля Цибульська в дечому таки не змінилась. Навіть від покупки нової сукні вона вміє щиро радіти. Окрім цього, артистка поділилась історією, чому в її сім'ї було важливо придбати нові речі до Великодня.
"У моєму дитинстві вважалося максимальним моветоном не купити собі нову сукню до Пасхи. Це треш. Життя за межею. Злочин проти фешн-індустрії району. Світська тусовка з сусіднього двору закидає тебе в чорний список. Ніяких червоних доріжок під вікнами і афтепаті в місцевому клубі. Ми вже не діти, але нову сукню хочеться в будь-якому віці і статусі", – поділилась Оля Цибульська.
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