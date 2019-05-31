Як останній дзвоник відсвяткували українські зірки зі своїми дітьми: фото і відео

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Ольга Сумська з донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком
Ольга Сумська з донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком / Instagram.com/olgasumska/?hl=ru

Останній дзвоник в Україні відбувся традиційно 31 травня. Українські зірки разом зі своїми дітьми святкували завершення навчального року. Дехто з дітей знаменитостей вже закінчив школу, а хтось просто перейшов до старшого класу.

Українська актриса Ольга Сумська показала фото зі своєю 17-річною донькою Ганною, у якої був останній дзвоник у школі.

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Шоумен Дядя Жора також виклав у мережу фото з донькою, яка закінчила школу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня особенное утро!!!) Наша Ульяша выпускница Не вериться, что так быстро пролетели 11 лет ‍♂️ вроде бы недавно стояли на 1-м звонке в 1 классе, а тут татам и последний звонок 11 класс)) Стоим с Наташей, радуемся и гордимся за дочку ️ и всех деток выпускников ) Поздравляем тебя наша ️ @uliana_mich! всех выпускников и родителей с праздником! #дядяжора #дочка #выпуск #школа #поздравляем

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника (@dyadya_jora)

Ще один український шоумен Андрій Джеджула опублікував фото з донькою з останнього дзвоника.

"І ще одна випускниця у нас на цьому тижні!!!", – підписав фото Джеджула. До речі, його син кілька днів тому закінчив початкову школу.

А син телеведучої "Нового каналу" Анни Олицької закінчив перший клас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой выпускник первого класса!!️

Публикация от Анна Олицкая (@anna_olitskaya)

Телеведуча Марічка Падалко похизувалася успіхами своїх дітей, які отримали у школі похвальні листи за старанне навчання.

Кілька днів тому і Потап показав свого сина, який закінчив початкову школу.

"Мій хлопчику, з випускним!! Я радий, що вклав частинку себе у ваш виступ!! Ви –молодці!!!", – написав Потап у соцмережах.

 

blog_ava
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Теги: Новини України Діти і неповнолітні LifeStyle Освіта Потап Новини LifeStyle
Джерело: 24 канал
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