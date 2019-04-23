Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради

Великобританія є однією із найкрасивіших країн, однак поїхати туди вважається завданням не з легких, адже ця країна має найбільший відсоток відмов у візі. Для українців візит у державу, де проживає Єлизавета II, є можливим за умови наявності британської візи у паспорті.

За консультацією стосовно процедури та підготовки документів часто звертаються у відповідні агентства, але можна уникнути цього і спробувати відкрити британську візу самостійно.

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Так, спершу треба визначити, який тип візи Вам потрібен – Visit, Study, Work, Settlement, Transit, Other, Exempt. Редакція LifeStyle 24 підготувала коротку інструкцію, як відкрити туристичну візу у Великобританію.

Проживання та переліт

Перед початком реєстрації анкети потрібно точно визначити дату поїздки та повернення додому для того, щоб забронювати готель/квартиру/хостел тощо (де будете проживати під час подорожі) та квитки на літак до Великобританії.

Що цікаво, можна летіти до Великобританії з будь-якого українського міста (не обов'язково того, де Ви проживаєте). Так, можна пошукати найекономніший та найзручніший варіант для Вашої подорожі. До прикладу, лоу-кост компанія Ryanair може запропонувати переліт зі Львова до Лондона за копійки.

Порада: купувати квитки та оплачувати проживання не потрібно, краще забронювати з безкоштовним скасуванням бронювання на випадок відмови у візі.



Переліт Львів – Лондон з однією із лоу-кост компаній / Скріншот / Scy Scanner

Анкета

Наступним кроком для отримання візи є заповнення анкети на сайті візового центру gov.uk. Вводити інформацію необхідно англійською мовою, а також правдиво відповідати на усі питання та вказувати точні дані. Рекомендуємо чітко перевіряти усі номери телефонів, імена, назви компаній тощо, адже найменша помилка, на жаль, може стати причиною відмови.

Крім того, у кінці анкети буде місце для написання додаткової інформації. Додамо, що у Вас не буде інтерв'ю з візовим офіцером, адже з України документи будуть надсилати до Варшави. Відтак потрібно намагатися якомога краще описувати все саме в анкеті.

Заповнювати анкету треба на сайті gov.uk / Скріншоти

Також на сайті треба буде оплатити візовий збір онлайн. Для туристичної візи, яка відкривається на 6 місяців, оплата складатиме 134 долари. Для інших типів візовий збір можна переглянути тут.

Візит у візовий центр

Після заповнення анкети, Ви зможете обрати дату і годину візиту у візовий центр. Станом на квітень 2019 року візовий центр розташований на вулиці Глибочицька, 4 у Києві. Звідти документи передають до консульства у Варшаву. При собі мати треба повний пакет документів (у форматі А4, адже їх скануватимуть) та анкету.

Порада: краще приїхати у візовий центр заздалегідь, щоб в жодному разі не запізнитися на подачу документів. Адже через наступні півгодини буде нова черга "applicants". За запізнення доведеться сплатити штраф.

Підготовка документів

Усі документи українською мовою мають бути перекладені на англійську мову і завірені печаткою бюро перекладів або підписом перекладача. Подавати необхідно оригінали та їхні ксерокопії у форматі А4. Детально з переліком документів можна ознайомитися на сайті візового центру.

Короткий перелік обов'язкових документів на туристичну візу:

Закордонний паспорт. Візова анкета для візи. Документи, що підтверджують Ваше працевлаштування (для студентів – довідка з місця навчання, пенсіонерів – пенсійне посвідчення, також для неповнолітніх – нотаріально завірений дозвіл на виїзд). Документи про доходи в Україні. Документи, які підтверджують наявність грошових коштів для здійснення поїздки або спонсорські документи. Документи, що підтверджують наявність нерухомого і/або рухомого майна. Також документи, які стосуються бронювання житла, перельоту, плану поїздки. Крім того, можуть знадобитися попередні закордонні паспорти (якщо вони є), свідоцтво про шлюб та народження дітей тощо.

День подачі документів

У візовому центрі у Києві документи подаються лише особисто (якщо Ви відкриваєте візу для дитини – вона також обов'язково має бути присутня), оскільки будуть брати Ваші біометричні дані.

Спершу треба пройти металошукач і залишити у відповідній скриньці мобільний телефон та зареєструватися при вході. Після подачі усіх документів консультанту, Вам видадуть "чекліст" – він буде потрібен для того, щоб отримати потім свій закордонний паспорт.

Порада: у візовому центрі є можливість замовити послугу інформування про статус вашої заяви на мобільний телефон, кур'єрську доставку паспорта та інші.

Відповідь про візу Ви дізнаєтесь лише при отриманні паспорта. У середньому розгляд документів займає 15 робочих днів.



Після отримання візи можна відразу відправлятися у країну мрії – Великобританію / Unsplash