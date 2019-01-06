Як почувається Дзідзьо після нападу в Києві: нові подробиці

Український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), який став жертвою нападу у столиці 28 грудня, повідомив, що досі перебуває у лікарні.

Про це співак розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". За словами артиста, він проведе під наглядом лікарів ще приблизно 1,5 місяця. А реабілітація займе ще мінімум півмісяця.

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Дзідзьо додав, йому пошкодили вухо, в якому він зазвичай тримає вушний монітор під час виступів.

До того треба дуже обережно ставитися. Потрібно, щоб зажило. Бо якщо неправильно заживе, може попасти інфекція і можуть бути постійно проблеми. Тому Новий рік і Різдво я провів у лікарні, щоб потім було краще... А поміняти вухо - це те саме, що навчитися лівою рукою писати. Тобто це звичка. Але не переживайте, вухо заживе, все буде добре,

– наголосив він.

Наразі невідомо, коли відновляться концерти співака. Але Михайло запевняє, що про це можна буде подумати, коли його рана загоїться.

"У нас є всі докази, відеоматеріали – все для того, щоб висвітлити це і показати, щоб в Україні такого не відбувалося. 2019 рік, у нас два Майдани, хлопці воюють в АТО, і щоб тут таке відбувалося – такого просто не може бути. І ми покажемо це спеціально, щоб того не було в Україні", – заявив Дзідзьо.

Крім того, днями артист опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, у якому він вперше заспівав після нападу. Цим Дзіздьо привітав шанувальників з Різдвом.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мішков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мішков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.



Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мішков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.