Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради

Вже у понад 70 країнах світу зафіксовані випадки захворювання на коронавірус. Епідемія досить швидко поширюється, адже хвороба передається повітряно-крапельним шляхом від інфікованої людини чи тварини. Тому експерти радять тимчасово утриматись від мандрівок. Однак як захистити себе у дорозі, якщо від поїздки складно відмовитись, – читайте на LifeStyle 24.

За останніми даними, від вірусної пневмонії, яка виникла внаслідок коронавірусу, померли понад 3,3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих перевищує 98 тисяч. Однак є і хороші новини: від коронавірусу вилікувались 55 тисяч людей. Такі дані змушують не одного задуматись: чи не краще скасувати заплановану поїздку за кордон, щоб не наражати себе і близьких на небезпеку. Та для тих мандрівників, які все ж хочуть скористатись вже придбаними квитками, слід врахувати чимало нюансів, повідомляє ВООЗ.

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Подбайте про медичне страхування

Перед мандрівкою за кордон обов'язково подбайте про медичне страхування. Не варто обирати найдешевшу пропозицію, а краще уточнити у фахівця, який вид страховки буде покривати витрати в разі госпіталізації з вірусним захворюванням.

Оцініть ризики продовження відпустки

Варто наголосити, що під час епідемії влада може тимчасово закрити кордон, або ж авіакомпанія – скасувати рейси. Тому туристам краще перестрахуватись та подбати про кошти, яких би вистачило 1-2 тижні відпочинку.

Не обирайте країни, де зафіксовано спалах коронавірусу

Передбачити, де саме вируватиме вірусне захворювання за тиждень, звичайному туристу досить складно. Наразі коронавірус зафіксовано в 70 країнах світу. Найбільше випадків інфікування є в Китаї, звідки і поширилась недуга, Південній Кореї та Італії. Тому, при можливості, краще відкласти візит до цих держав.

Карта захворювань на китайський коронавірус:

Користуйтесь спеціальними медичними масками

Медичні маски можуть вберегти від вірусного захворювання, якщо ними правильно користуватись. Зокрема, перед одяганням потрібно подбати про чистоту рук та переконатись, що вона щільно прилягає до обличчя. Окрім цього, варто пам'ятати, що медична маска призначена для одноразового використання, тому повторно її одягати не варто.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / 24 Канал

Користуйтесь антисептичними засобами та часто мийте руки

На поверхні коронавірус може зберігатись упродовж 7 годин. Тому під час подорожі можна занести інфекцію через слизові оболонки. Відтак варто часто мити руки або ж користуватись антисептиками з вмістом спирту, а також менше торкатись руками носа, очей чи рота.

При можливості уникайте місць масового скупчення людей та не контактуйте з тваринами (особливо, безпритульними)

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​Дбайте про своє здоров'я та стежте за самопочуттям

Найкращим способом уникнути будь-якої хвороби – це зміцнити імунітет. Тому ретельно стежте за своїм раціоном та сном. Окрім цього, зверніть увагу на самопочуття: підвищена температура, загальна слабкість, кашель – причина негайно звернутись до сімейного лікаря. Залишайтесь вдома та отримайте консультацію від медика, вказавши країни, які нещодавно відвідували.

Якщо у вас є симптоми вірусного захворювання, не варто вирушати в подорож, адже з ослабленим імунітетом шанси захворіти на коронавірус стрімко зростають. Окрім цього, від мандрівки краще відмовитись людям похилого віку та тим, хто має хронічні хвороби.



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