24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Як пофарбувати великодні яйця зеленкою: покрокова інструкція від Слави Камінської

- Читать новость на русском
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська поділилися з прихильниками відео, на якому продемонструвала крашанки. Знаменитість розфарбувала їх разом із дітьми за допомогою зеленки.

Великдень – світле свято, підготовка до якого зближує усю сім'ю. Це чудова нагода весело провести час із дітьми. А на карантині знайти цікаве заняття для малюків дуже важкливо. Зіркова матуся Слава Камінська поділилася оригінальною ідеєю, як прикрасити яйця на Пасху. На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала декілька відео та фото, на яких продемонструвала результат роботи.

Читайте також: Катерина Кухар показала оригінальну паску у вигляді єдинорога: фото

Креативний спосіб прикрашання великодніх яєць сподобався підписникам Слави, які активно коментують допис в мережі. 

Співачка поділилася покроковою інструкцією:

  1. Шкаралупу цибулі нарізаємо ножицями.
  2. Мокрі яйця обвалюємо в шкаралупі, щоб вона прилипла до них.
  3. Закутуємо яйця в марлю і перев'язуємо ниткою.
  4. Наповнюємо каструлю холодною водою. Насипаємо в неї сіль і кладемо туди яйця.
  5. Виливаємо в воду пляшечку зеленки і ставимо яйця варитися.
  6. Після варіння, очищуємо яйця від марлі, промиваємо і змащуємо олією.

Для перегляду фото та відео гортайте вліво.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Цікаво, що на фото Камінська позує у досить незвичному фартушку. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Великдень Слава Камінська Food and Drinks Паска
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:46 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
сьогодні 11:21 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
сьогодні 10:20 Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото
Олена Булан
17 квітня 19:15 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
Юлія Девда

Новини
Більше новин