Як пофарбувати великодні яйця зеленкою: покрокова інструкція від Слави Камінської

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська поділилися з прихильниками відео, на якому продемонструвала крашанки. Знаменитість розфарбувала їх разом із дітьми за допомогою зеленки.

Великдень – світле свято, підготовка до якого зближує усю сім'ю. Це чудова нагода весело провести час із дітьми. А на карантині знайти цікаве заняття для малюків дуже важкливо. Зіркова матуся Слава Камінська поділилася оригінальною ідеєю, як прикрасити яйця на Пасху. На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала декілька відео та фото, на яких продемонструвала результат роботи.

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Креативний спосіб прикрашання великодніх яєць сподобався підписникам Слави, які активно коментують допис в мережі.

Співачка поділилася покроковою інструкцією:

Шкаралупу цибулі нарізаємо ножицями. Мокрі яйця обвалюємо в шкаралупі, щоб вона прилипла до них. Закутуємо яйця в марлю і перев'язуємо ниткою. Наповнюємо каструлю холодною водою. Насипаємо в неї сіль і кладемо туди яйця. Виливаємо в воду пляшечку зеленки і ставимо яйця варитися. Після варіння, очищуємо яйця від марлі, промиваємо і змащуємо олією.

Для перегляду фото та відео гортайте вліво.

Цікаво, що на фото Камінська позує у досить незвичному фартушку.