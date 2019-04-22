Як пофарбувати яйця буряком на Пасху: цікаві та прості ідеї у фотографіях

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Як пофарбувати яйця буряком на Великдень 2019 - відео та фото
Як пофарбувати писанки буряком / LifeStyle 24

За церковною традицією, перед світлим святом Воскресіння Христового, кожна сім'я прикладає усю фантазію та зусилля для створення особливого великоднього яйця – писанки. Вони є оберегом та найкращим подарунком друзям. Як пофарбувати яйця буряком – читайте у нашому матеріалі.

Традиційним кольором пасхальних яєць вважається саме червоний, адже він символізує кров Христа. В багатьох областях України існує традиція обмінюватися фарбованими червоними писанками. Ця історія пов'язана з традицією Священного Писання. 

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За переказами, до імператорського двору було не заведено йти без подарунка. Найбідніші верстви населення приносили в дар звичайне яйце – простий і дешевий подарунок. З таким дарунком прийшла Марія Магдалина, щоб оголосити імператору звістку: "Я бачила Господа! Він воскрес!".

Пофарбувати яйця у бордовий колір дуже легко!
Пофарбувати яйця у бордовий колір дуже легко!

Однак той у відповідь зневажливо сказав: "Скоріше це яйце почервоніє, ніж я повірю, що Христос воскрес", і в цей момент трапилося чудо – яйце вмить змінило колір на червоний. Тоді вражений імператор вигукнув: "Воістину воскрес!" на увесь двір. З того часу усі люди прийняли християнську віру.

Ділимося з вами легким способом, як можна пофарбувати яйця буряком. Розфарбовуючи яйця буряковим соком, можна отримати відтінок від ніжно-рожевого до темно-бордового. 


Фарбування яєць буряковим соком

Інструкція, як пофарбувати яйця буряком

1. Потріть буряк на терці чи скористайтеся соковижималкою.

2. Візьміть свіжовичавлений сік буряка і помістіть туди круто відварені яйця.

3. Чим довше яйця будуть стояти у соці – тим насиченіше вийде колір. Також яйця можна залишати на всю ніч у холодильнику в тарілці з соком, тоді вони вийдуть дуже насиченого бордового кольору.

4. Щоб пофарбовані яйця блищали, вийнявши їх з розчину, треба витерти і змастити соняшниковою олією.

Важливі поради для фарбування яєць:

1. Для чітко вираженого кольору треба підбирати яйця з білою шкаралупою.

2. Щоб яйця не тріскалися при варінні від перепаду температури, попередньо дістаньте їх з холодильника. Щоб зберегти шкаралупу цілою додайте у воду трішки солі. 

3. Перед фарбуванням помийте яйця з використанням соди. Щоб знежирити поверхню, протріть її спиртом.

4. Перед зануренням в розчин яйця можна декорувати гілочками, щільно загорнувши їх в один шар марлі або капрону і скріпивши нитками.

Дивіться відео, як пофарбувати яйця:

 

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Теги: LifeStyle Традиції Поради Великдень
Джерело: LifeStyle 24
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