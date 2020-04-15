Як пофарбувати яйця чаєм каркаде: покрокова інструкція
Наближається Великдень, а це означає, що варто задуматися над тим, які фарбовані великодні яйця ми хочемо бачити на своєму святковому столі. Промислові барвники інколи забарвлюють не лише шкарлупу, але й білок. Тому пропонуємо вам оригінальний екологічний барвник – чай каркаде.
Звісно, кожен з нас любить на Великодньому столі бачити кольорові, яскраві крашанки. Втім яйця можна зробити не лише красивими, але й безпечними та оригінальними, адже після фарбування чаєм каркаде вони стануть срібними.
До теми Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Як підготувати яйця до фарбування на Великдень
– щоб яйця не лопнули під час варіння, дістаньте їх з холодильника щонайменше за пів години до варіння.
– для того щоб фарба лягла рівно, яйця треба ретельно помити. Щоб забарвлення лягло рівномірно, протріть яйця мильним розчином.
– щоб яйця швидко чистилися, після варіння занурте їх на декілька хвилин у холодну воду.
Як пофарбувати яйця чаєм каркаде
Інгредієнти для фарбування:
Висушені пелюстки каркаде – 8 ст. л;
Вода – 1 л;
Білі курячі яйця;
Кухонна сіль – 0,5 ст. л.
1.Покладіть яйця в каструлю з підсоленою водою і варіть протягом 10-13 хвилин.
2.Поки варяться яйця, підготуйте фарбувальний настій. Для цього залийте 2-3 столові ложки листя каркаде в каструлі окропом.
3.Залишіть настоюватися на 15-20 хвилин.
4.Після того, як яйця зваряться – поставте їх на 1 хвилину в чайну заварку. Дістаньте, протріть серветкою і знову опустіть в розчин. Після цього шкарлупа повинна забарвитися в сірий відтінок. Чим довше ви будете їх тримати в заварці, тим забарвленішими вони будуть.
Настій чаю каркаде забарвить яйця в сірий колір
5.Після фарбування дайте яйцям остигнути, протріть рослинною олією для блиску.
Якщо хочете отримати червоний колір замість срібного, додайте в каструлю 1 чайну ложку лимонного соку. Таким чином ви отримаєте яскравий відтінок.
Фарбування яєць чаєм каркаде
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