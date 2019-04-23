Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень: інструкція з фото

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Як пофарбувати яйця в цибулинні на Пасху 2019 - інструкція з фото
Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019 / soroka-vorona.info

Фарбувати яйця цибулинням на Великдень – це не тільки красиво, а й корисно. Адже промислові фарбники, які часто використовують для фарбування яєць на Великдень, забарвлюють не тільки шкарлупу, а й білок.

Існує багато натуральних барвників, якими можна зробити яйця не тільки святковими, а ще й безпечними на Великдень. Але беззаперечний лідер серед натуральних інгредієнтів – це лушпиння цибулі.

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Фарбувати яйця лушпинням цибулі – дуже просто, але необхідно знати кілька секретів, щоб колір був насиченим та рівномірним.

Як підготувати яйця до фарбування на Великдень 2019:

– щоб яйця не лопнули під час варіння – дістаньте їх з холодильника щонайменше за півгодини до варіння. Або можете потримати їх в холодній воді протягом 15 хвилин;

– перед самим фарбуванням добре вимийте яйця з милом. Краще використовувати для миття стару зубну щітку;

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Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Яйця пофарбовані цибулинням на Великдень 2019

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– після того як ви пофарбуєте яйця – натріть кожне з них серветкою просоченою рослинною олією. Це надасть глянцевого блиску;

– необов'язково пофарбовані натуральними барвниками яйця мають бути однотонними. Можна обмотувати кожне марлею з рисовими зернятами, стрічками або нитками і лише тоді опускати у барвник. Так на поверхні з’являться цікаві візерунки.

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019

Інгредієнти:
- яйця;
- кілька жмень цибулиння;
- листочки петрушки (за бажанням) ;
- сухий рис (за бажанням);
- олія.

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень – інгредієнти

Яйця дістаньте з холодильника щонайменше за півгодини до приготування. Добре помийте їх з милом. Для мармурового ефекту краще брати білі яйця, а більш насичений колір ви отримайте з яєць із темною шкаралупою.

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Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Варіть лушпиння щонайменше годину

Залийте цибулиння водою, доведіть до кипіння і варіть приблизно 1 годину. У остиглий до кімнатної температури відвар цибулиння покладіть яйця і варіть ще 15 хвилин. Потім дайте яйцям охолонути.

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Кладіть яйця у лушпиння та проваріть ще 15 хвилин

Як прикрасити яйця на Великдень цяточками? Візьміть мокре яйце, обваляйте його в сухому рисі і туго обмотайте марлею, закріпивши кінці (до речі, багато господинь з успіхом використовують жіночі колготки).

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Яйця пофарбовані цибулинням та рисом на Великдень 2019

Яйця вийдуть "мармуровими" з цікавим хаотичним малюнком, якщо помістити їх безпосередньо в лушпиння цибулі, потім замотати в марлю і зверху туго обмотати нитками.

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Яйця пофарбовані цибулинням на Великдень 2019

Також можна прикласти до яйця листочки петрушки (або іншої дрібної травички) і також щільно їх обмотати марлею. Так ви отримаєте бажаний малюнок.

Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Яйця пофарбовані цибулинням з петрушкою на Великдень 2019

Світлого Великодня!

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Теги: LifeStyle Новини України Великдень Поради Традиції Декор і дім
Джерело: 24 Канал
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