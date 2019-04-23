Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень: інструкція з фото
Фарбувати яйця цибулинням на Великдень – це не тільки красиво, а й корисно. Адже промислові фарбники, які часто використовують для фарбування яєць на Великдень, забарвлюють не тільки шкарлупу, а й білок.
Існує багато натуральних барвників, якими можна зробити яйця не тільки святковими, а ще й безпечними на Великдень. Але беззаперечний лідер серед натуральних інгредієнтів – це лушпиння цибулі.
Читайте також: Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото
Фарбувати яйця лушпинням цибулі – дуже просто, але необхідно знати кілька секретів, щоб колір був насиченим та рівномірним.
Як підготувати яйця до фарбування на Великдень 2019:
– щоб яйця не лопнули під час варіння – дістаньте їх з холодильника щонайменше за півгодини до варіння. Або можете потримати їх в холодній воді протягом 15 хвилин;
– перед самим фарбуванням добре вимийте яйця з милом. Краще використовувати для миття стару зубну щітку;
Читайте також: Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
Яйця пофарбовані цибулинням на Великдень 2019
Читайте також: Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
– після того як ви пофарбуєте яйця – натріть кожне з них серветкою просоченою рослинною олією. Це надасть глянцевого блиску;
– необов'язково пофарбовані натуральними барвниками яйця мають бути однотонними. Можна обмотувати кожне марлею з рисовими зернятами, стрічками або нитками і лише тоді опускати у барвник. Так на поверхні з’являться цікаві візерунки.
Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень 2019
Інгредієнти:
- яйця;
- кілька жмень цибулиння;
- листочки петрушки (за бажанням) ;
- сухий рис (за бажанням);
- олія.
Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень – інгредієнти
Яйця дістаньте з холодильника щонайменше за півгодини до приготування. Добре помийте їх з милом. Для мармурового ефекту краще брати білі яйця, а більш насичений колір ви отримайте з яєць із темною шкаралупою.
Читайте також: Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
Варіть лушпиння щонайменше годину
Залийте цибулиння водою, доведіть до кипіння і варіть приблизно 1 годину. У остиглий до кімнатної температури відвар цибулиння покладіть яйця і варіть ще 15 хвилин. Потім дайте яйцям охолонути.
Кладіть яйця у лушпиння та проваріть ще 15 хвилин
Як прикрасити яйця на Великдень цяточками? Візьміть мокре яйце, обваляйте його в сухому рисі і туго обмотайте марлею, закріпивши кінці (до речі, багато господинь з успіхом використовують жіночі колготки).
Яйця пофарбовані цибулинням та рисом на Великдень 2019
Яйця вийдуть "мармуровими" з цікавим хаотичним малюнком, якщо помістити їх безпосередньо в лушпиння цибулі, потім замотати в марлю і зверху туго обмотати нитками.
Яйця пофарбовані цибулинням на Великдень 2019
Також можна прикласти до яйця листочки петрушки (або іншої дрібної травички) і також щільно їх обмотати марлею. Так ви отримаєте бажаний малюнок.
Яйця пофарбовані цибулинням з петрушкою на Великдень 2019
Світлого Великодня!
Вибір редакції
-
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоусьогодні , 16:30
-
Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні піснісьогодні , 15:30
-
Океан не мовчить: Святослав Вакарчук запропонував влаштувати незвичний концерт на ВДНГсьогодні , 13:29