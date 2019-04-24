Як пофарбувати яйця зеленкою, куркумою і в горошок: цікаві ідеї у фото

Кожен з нас перед світлим святом Воскресіння Христового намагається придумати щось креативне, аби великодній кошик був особливим. Найпростіший варіант пофарбувати яйця – зробити це природними барвниками. Виробити писанки таким чином досить легко. Як пофарбувати яйця зеленкою, куркумою і в горошок – читайте далі.

Традиційною та однією з найважливіших страв на Великдень залишається Паска та фарбоване яйце як символ зародження нового життя, яке називають писанкою. Його першим їдять за великоднім столом, і дарують рідним та близьким. Ми підготували для вас цікаві ідеї, які ви можете зробити власноруч всього за декілька хвилин.

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Як пофарбувати яйця зеленкою

Перш ніж почати фарбування яєць, необхідно дотриматися певних правил для того, щоб не тріснула куряча шкарлупа. Готуйте яйця не одразу після того, витягнете з холодильника, а попередньо потримавши їх при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Ні в якому разі не переварюйте їх. При варінні додавайте 2 столові ложки солі на півлітра води.

Для того, щоб фарба розподілялася рівномірно по всьому яйцю, дотримуйтеся наступних правил:

– ретельно вимийте яйце содою;

– додайте в барвник трохи оцту або лимонного соку;

– для блиску змастіть готове яйце рослинним маслом.

Для фарбування яєць зеленкою, вам знадобиться вода, зеленка, рукавички і, звісно, яйця.



Фарбування яєць зеленкою

Етап фарбування:

1. Налийте у каструлю води. Акуратно опустіть в каструлю яйця. Під час варіння додайте 1-2 столові ложки солі.

2. Обов'язко одягніть рукавички, адже руки буде дуже складно відмити від зеленки.

3. Додайте у воду кілька крапель зеленки. Якщо ви хочете отримати яскравий і насичений зелений колір, то можете сміливо виливати усю зеленку, яка є в банці. Якщо ж ви хочете, щоб яйця зафарбувалися у світло-зелений колір, додайте трохи менше речовини (декілька крапель).

4. Яйця варіть до готовності (приблизно 10 хвилин).

5. Злийте гарячу воду, дайте курячим яйцям охолонути.

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Як пофарбувати яйця куркумою



Фарбування яєць куркумою

Для фарбування яєць куркумою, вам знадобиться глибока посудина, ложка, варені яйця, куркума і кипляча вода.

Етап фарбування:

1. У глибоку посудину всипте куркуму. На фарбування одного яйця знадобиться 0,5 чайної ложки порошку куркуми.

2. Залийте киплячою водою. У посудину поставте яйця.

3. Залишіть яйця у посудині на 3 години, періодично помішуючи, оскільки куркума буде осідати на дно.

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Як пофарбувати яйця в горошок



Яйця в горошок

Для того, щоб пофарбувати яйця в горошок вам потрібні яйця, барвник для яєць, вушна паличка, оцет.

Для фарбування яєць, слід дотримуватися усіх вище згаданих правил, для того, щоб уникнути тріску шкаралупи та рівномірно розподілити фарбу.

Етап фарбування:

1. Візьміть 2 стакани. В одному стакані розведіть один колір, в другому стакані – інший, проте менш яскравий. Додайте по 1 столовій ложці оцту. Розбавте водою. В стакан з менш яскравим кольором додайте більше води.

Важливо! Поєднуйте темні та світлі тони: жовтий – зелений, оранджевий – червоний, голубий – темно-синій, жовтий – синій.

2. Занурте яйце на деякий час у ємність з насиченим кольром

3. Після того, як яйця трішки вистинуть (декілька хвилин), замочіть вушну паличку в ємність з менш насиченим барвником. Таким чином ви можете на свій розсуд створити горошки будь-якого розміру та в будь-якій кількості.

Дивіться відео, як пофарбувати яйця в горошок: