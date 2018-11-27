Як покращити ріст волосся у домашніх умовах: ефективні поради

Природною прикрасою людини є здорове та блискуче волосся. Нормальний стан волосся повинен характеризуватися м'якістю, еластичністю та густотою. Однак у багатьох зустрічається сухість, ламкість, посічення кінчиків, від чого втрачається охайний вигляд волосся.

Причини сповільнення росту волосся полягають у проблемах зі здоров'ям. На ріст волосся впливає робота внутрішніх органів, нервової та ендокринної систем. Окрім того росту волосся перешкоджає погане харчування і недостатня кількість важливих вітамінів і мікроелементів.

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Щоб волосся не випадало, а ставало густим, необхідно стежити за своїм щоденним раціоном. Найголовніше – це білки і залізо. Білок міститься у курячому м'ясі, нежирній яловичині, сирі, бобових рослинах. А залізо – у печінці, квасолі, птиці, гороху, куразі, родзинках, горіхах, чорному хлібі грубого помелу. Фахівці радять щодня додавати до щоденного раціону овочі та фрукти.

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Для того, щоб покращити стан волосся та надати йому міцності, недостатньо дотримуватися лише правильного харчування. Варто звернути увагу на засоби догляду (шампунь, бальзам, маска, сироватка), адже саме вони розбуджують "сплячі" цибулини волосся, розганяють кровообіг на волосяній частині голови та насичують волосся мікроелементами, зміцнюючи і покращуюючи їхній зовнішній вигляд.

Косметична індустрія пропонує безліч різних засобів догляду за волоссям. Шампунь, в першу чергу, повинен відповідати типу волосся. Якщо ви вирішили зайнятися активним відрощуванням, то оберіть шампунь, який сприятиме саме росту волосся. Крім шампуню потрібно використовувати маску, кондиціонер або бальзам. Бажано, щоб усі косметичні засоби були однієї лінійки, щоб компоненти не конфліктували між собою.

Правильно підібраний шампунь здатен швидко розв'язати конкретну проблему. Лінія шампунів "Mezo Hair Complex‎" від Bielita – гідна альтернатива мезоін'єкціям шкіри голови, яка дозволить досягнути ефекту відвідування перукарського салону, не виходячи з дому.

Засоби для волосся "Mezo Hair Complex‎" – це справжній коктейль енергії і краси, що наповнює волосся життєдайною силою, відновлює їх від коренів до самих кінчиків, надає гладкість, шовковистість і об'єм.

Активні компоненти, які містяться у засобах для волосся (шампунь, маска, бальзам, сироватка), стимулюють ріст нових волосяних цибулин, оновлюють корені, зупиняють випадіння волосся та стимулюють його ріст. Гіалуронова кислота відновлює водний баланс шкіри голови, надає волоссю здорового і доглянутого вигляду.

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Збалансований мультивітамінний комплекс (вітаміни А, Е, H, PP, групи B) оздоровлює шкіру голови, насичує її та волосся вітамінами, робить його сильним і блискучим. Аргінін і кофеїн підсилюють кровообіг у шкірі голови, відновлюють структуру волосся, роблячи його сильним і стійким до ламкості.

Правильне миття волосся

1. Перед миттям голови треба ретельно розчесати волосся. Це дозволить вимити лусочки відмерлих клітин шкіри, кількість яких після розчісування збільшується.

2. Шампунь спершу треба наносити не на волосся, а на шкіру голови. Під час намилювання рухайтеся від коріння волосся до кінчиків.

3.Миття волосся рекомендується поєднувати з масажем голови. Масаж при втиранні мильної піни сприяє посиленню кровообігу, покращуючи місцевий обмін у тканинах.

Чому шампунь вважається важливим компонентом для цілковитого відновлення волосся та його росту?

– ефективно очищує волосся і шкіру голови;

– живить і зміцнює корені;

– стимулює ріст;

– нормалізує баланс шкіри голови;

– наповнює волосся життєвою силою;

– відновлює пошкоджене волосся;

– захищає від ламкості і посічених кінчиків;

– підвищує еластичність і міцність;

– збільшує блиск;

– усуває ефект "неслухняного" волосся;

– створює антиоксидантний захист;

– надає волоссю м'якість і гладкість.

Після миття голови шампунем необхідно використовувати ще й бальзам, або сироватку для волосся. У такому випадку воно легше розчісується, не сплутується, не ламається і випадає значно менше.

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