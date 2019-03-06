Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників

Частина людей звикла думати, що літати з України за кордон – це надзвичайна розкіш і не по кишені кожному. Та це вже давно не так. Здійснити таку подорож тепер легше й доступніше, ніж, наприклад, ще п'ять років тому.

Завдячуємо за це ми бюджетним авіакомпаніям, або, як їх частіше називають, лоукостам. У перекладі з англійської це слово дослівно означає "низька ціна". Справді, такий переліт часто коштує значно менше, ніж, наприклад, дістатися потягом зі Львова у Київ.

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На борту лоукостера вам не пропонуватимуть безкоштовного харчування, рівень комфорту програватиме класичним авіалініям, а сам літак більше скидатиметься на повітряну маршрутку, аніж на елітний транспорт, яким ми звикли його уявляти. Але хіба це важливо, якщо всього за декілька годин ви зможете опинитись у давно омріяному місці? 24 канал підготував для вас декілька важливих порад, як допоможуть уникнути "підводних каменів" під час пошуку та купівлі квитків.

Чому лоукост-квитки дешевші?

Насамперед варто зрозуміти, чому вартість такого перельоту суттєво відрізняється від тієї, яку пропонують класичні авіаперевізники. По-перше, через максимальну експлуатацію одних і тих же моделей.

Літак бюджетної авіакомпанії може здійснювати декілька рейсів за один день, а період простою в аеропорту зводиться до мінімуму. Як тільки пасажири виходять, команда починає готувати транспорт до наступного польоту.



Члени екіпажу лоукост-авіакомпаній зазвичай мають чимало обов'язків

Це дозволяє економити на навчанні персоналу та обслуговуванні техніки. Проте не варто хвилюватися за безпеку: оскільки лоукостам не вигідно часто ремонтувати свої лайнери та тратити на це великі суми, в їхньому авіапарку присутні лише нові моделі.

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По-друге, частину роботи обслуговуючого персоналу (наприклад, реєстрація на рейс чи прибирання салону) здійснюють самі ж члени екіпажу. Це дає можливість зменшити кількість робочих місць, а відповідно й зекономити на оплаті праці.

Чимало послуг, які класичні авіалінії пропонують безкоштовно, лоукост-авіакомпанії віднесли до категорії платних. Зокрема, за харчування на їхньому борту доведеться оплачувати додатково.



Проте у меню часто є справді хороші пропозиції

Крім цього, придбати квитки на лоукости можна здебільшого лише через інтернет, що дозволяє відмовитися від обслуговування авіакас, а також суттєво економить гроші через відсутність потреби друкувати посадкові талони.

Лоукости, які літають з України

угорська Wizz Air – з Києва, Львова та Харкова

ірландська Ryan Air – з Києва та Львова

італійська Ernest Airlines – з Києва, Львова та Харкова

іспанська Vueling Airlines – з Києва

турецька Pegasus Airlines – з Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя

українська SkyUp – з Києва, Одеси та Харкова

Зазначимо, що список авіакомпаній та аеропорти, з яких вони літають в Україні, мінливий та постійно доповнюється.

У деяких перевізників є спеціальні програми знижок та бонусів. Отримавши членство Wizz Discount Club, наприклад, можна економити від 10 євро на квитках та 5 євро на багажі і, крім цього, мати доступ до спеціальних пропозицій компанії.

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Як шукати дешеві квитки

Є два варіанти: або шукати їх безпосередньо на сайтах лоукост-авіакомпаній, або ж скористатися сайтами-агрегаторами.

Що таке сайт-агрегатор?Такий ресурс об'єднує дані з декількох джерел. Він аналізує ринок за запитом користувача та підбирає найбільш вигідні пропозиції: за тривалістю польоту, ціною та наявністю пересадок.

Часто такі пошукові системи можуть брати додаткову комісію при покупці квитка через їхній сайт. Тому користуватися ними варто лише для того, щоб знайти вигідний квиток на конкретний рейс, та все ж купувати вигідніше на сайті компанії, яка його реалізує. Інколи різниці у сумі немає, буває, що вона зовсім невелика, та інколи це справді дозволяє зекономити.

Дві найвідоміші пошукові системи для авіаквитків – Skyscanner та Kiwi.com.

Якщо ви не прив'язані до конкретної дати, виберіть опцію "весь місяць" у полі для часу вильоту. На Skyscanner, наприклад, можна також вибрати варіант "найдешевший місяць".

Зазвичай зекономити можна, придбавши квитки заздалегідь, проте інколи вдасться знайти хороший варіант й за декілька тижнів чи навіть днів до польоту.

У святковий період вартість квитка завжди росте, адже збільшується й попит на них. Крім цього, найвигідніші ціни переважно на рейси у будні.

Якщо ж у вас ще немає чітких побажань щодо того, куди відправитись у подорож, ви можете вибрати опцію "будь-де" для прибуття. Тоді сайт показуватиме вам, куди найдешевше вирушити з обраного місця в обраний час.

Крім конкретного аеропорту, з якого ви бажаєте вилетіти, можна також вибрати опцію "аеропорти поблизу" у Skyscanner або налаштувати радіус відправлення у Kiwi.

Інколи між перельотами є перерва у майже добу, тож буде можливість оглянути найближче місто. Проте коли очікування припадає на темну пору дня, варто наперед подбати про місце ночівлі. Поруч з деякими летовищами є цілі готельні комплекси – звичайно, з відповідними цінами.

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Та для відчайдухів, які не проти переночувати в аеропорті, створили спеціальний сайт Sleeping in Airports, у якому можна перевірити графік роботи (не всі летовища працюють цілодобово), а також ознайомитися зі всіма деталями щодо зон відпочинку, закладів харчування, наявності інтернету тощо.



Спати в аеропорту не завжди зручно, але інколи – неминуче

Рейси з пересадками – не найзручніший варіант, але це теж дозволяє суттєво зменшити вартість квитка. У цьому випадку варто перевірити, чи збігається назва аеропорту у квитках. Адже часто поруч з великими містами є декілька летовищ, відстань між якими досить велика й подолати її за час між рейсами нереально.

Підводні камені лоукостів

Важливо звернути увагу на аеропорт, з якого ви відправляєтесь та у який прибуваєте. Дуже часто лоукости літають між такими летовищами, які розташовані далеко від міста. Інколи квиток до міста коштуватиме дорожче, ніж той, за який ви заплатили при перельоті. Тому навіть попри те, що у назві є потрібне вам місто, перевірте, яку відстань вам доведеться подолати.



Відстань між аеропортом "Осло Торп" в Норвегії та Осло – понад 100 кілометрів

Якщо ж альтернатив немає, а дешеві квитки до обраної вами країни є лише у такі аеропорти, то навіть великі відстані не мають стати перешкодою. Зазвичай, довезти до туристичного центру пропонують шатл-баси. Це досить вигідно, якщо ви хочете без зайвих клопотів прибути у конкретне місце, переважно у центр міста.

Та щоб трішки зекономити, пропонуємо скористатися й іншими варіантами. По-перше, завжди варто перевіряти залізничне сполучення, інколи воно може бути значно дешевшим, особливо якщо обрати поїздку з пересадками. Крім цього, варто обов’язково перевірити наявність Blablacar.

Що таке Blablacar? Найбільший сервіс попутників у світі. Водій пропонує пасажирам частково розділити з ним дорожні витрати, не переслідуючи фінансової вигоди.

Варто пам'ятати, про ще один нюанс – якщо окрім ручної поклажі ви бажаєте взяти з собою багаж. Часто це можете коштувати додаткових грошей, а інколи навіть доведеться заплатити суму, яка рівна вартості квитка. У кожної авіакомпанії свої правила щодо перевезення багажу, тож рекомендуємо звернути на це увагу і перевірити дозволені норми на сайті перевізника.

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Крім цього, ви отримуєте номер посадкового місця не при купівлі квитка, а вже безпосередньо перед польотом – коли здійснюєте check-in (реєструєтесь на рейс). Щоб самостійно вибрати місце в літаку, теж доведеться заплатити. Про це потрібно пам'ятати, якщо ви відправляєтесь у подорож не самі.

Звісно, що плани щодо поїздки через непередбачувані обставини можуть змінитися. Та якщо вам потрібно скасувати чи перенести політ, інколи дешевше просто купити нові квитки. Якщо ж плата за скасування більша за загальну вартість бронювання, відшкодування неможливе.



Вартість змін до бронювання у Wizz Air

Те саме стосується внесення змін у дані про пасажира. Безкоштовно змінити ім'я можна у режимі онлайн переважно у таких випадках: якщо потрібно змінити не більше трьох літер в імені; якщо треба повністю написати скорочене ім'я та тоді, коли вам необхідно змінити стать, яку ви вказали при бронюванні.

Та все ж варто перевірити правила внесення змін на сайті конкретного авіаперевізника, адже вони можуть відрізнятися.

Гарних подорожей!