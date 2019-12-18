Як повернути почуття у шлюб, якому 40 років: покажуть у фільмі "Кафе бажань" – перший трейлер

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Кадр з фільму "Кафе бажань" / IMDb

Напевне, парам, яким інколи здається, їхні стосунки вичерпали себе, буде цікаво переглянути новий французький фільм Ніколя Бедоса "Кафе бажань" (фр. – La Belle Époque). Однак, навіть якщо вам це не знайомо – пропонуємо переглянути перший український трейлер комедійної мелодрами.

"Кафе бажань" (фр. – La Belle Époque) – це гумористична драма з елементами фантастики, яка передасть історію давно одруженої пари, що тоне в рутині. У режисерське крісло сів відомий французький письменник, комік та актор Ніколя Бедос.

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В одному зі своїх інтерв'ю 39-річний француз зізнався, що у нього була спокуса зіграти в цьому фільмі головну роль, однак він вирішив залишити її для когось іншого. Таким чином він зосередився на режисурі і уникнув звинувачень в егоїстичності від глядачів.

Кафе бажань
Постер до фільму "Кафе бажань" / IMDb

В центрі сюжету французької драми з елементами комедії постає подружжя, яке прожило разом понад 40 років. Віктор і Маріанна розуміються, що їхній шлюб вже давно не дарує позитивних емоцій та не приносить такої радості, як у перші роки. Так, дружина сімейства знаходить для себе будь-яке заняття, аби не відчувати того, як швидкоплинно іде час. А от її чоловік все-таки дуже сумує за їхнім щасливим минулим.

Якось знайомий Віктора Антуан, який може відтворювати різні епохи минулого, допомагає йому віднайти шлях до вирішення проблеми. Він переносить головного героя у 70-ті роки, коли той тільки познайомився з Маріанною. Прем'єра фільму "Кафе бажань" в Україні запланована на 2 січня 2020 року

Кафе бажань: трейлер українською дивитися онлайн 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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