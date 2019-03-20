Як позбутися набряків обличчя зранку: ефективні поради від Аніти Луценко

Щодня тисячі українських красунь скаржаться на набряки обличчя зранку. Як із ними боротись – розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко, яка на власному досвіді вивела ефективні поради.

Аніта Луценко – не тільки успішний тренер, але й блогер. У мережі вона дає поради своїм ученицям та підписникам щодо здорового харчування, фізичних навантажень і дієт.

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Днями фітнес-тренер поділилась ефективним рецептом, як позбутись набряків обличчя зранку. За словами Аніти Луценко, кожній людині слід відрегулювати питний режим, адже саме він безпосередньо впливає на вигляд шкіри. Нормою вважаються 5 склянок не холодної води. Коли ж набряки обличчя спостерігаються одразу після прокидання, тоді не варто пити воду за 2 – 3 години до сну.

Окрім цього, Аніта Луценко радить звернути увагу на кількість соленої їжі та фізичні навантаження, які виконуються упродовж дня.

Зверніть увагу скільки соленого ви їсте, чи немає недоліку в чистій воді упродовж дня. Якщо ж тренуєтеся, то чим більше пітнієте, тим більше пийте. Але дрібними ковтками,

– порадила Аніта Луценко.

Сама ж фітнес-тренер може бути прикладом для наслідування. Аніта Луценко ретельно підбирає продукти до свого раціону та щоразу перед камерами постає з ідеально рівною і здоровою шкірою обличчя.