Як працювати у Vogue: екс-редакторка Олександра Шульман розповіла про труднощі роботи у глянці

Колишня редакторка британського Vogue Олександра Шульман, яка працювала у глянці 25 років, прилетіла у столицю України на "Книжковий Арсенал" та дала відверте інтерв'ю українській версії знаменитого журналу.

Як відомо Шульман пішла з Condé Nast (журнальне видавництво, яке випускає Vogue та інші популярні глянці) у 2017 році, а головним редактором журналу Vogue-Великобританія став вперше чоловік – Едвард Еннінфул. Про труднощі у роботі в найвідомішому глянці та причини, чому Шульман залишила посаду, вона розповіла в інтерв'ю Vogue.ua.

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Як відомо, Олександра наразі працює віце-президентом Лондонської бібліотеки та подорожує як консультант з питань культурної дипломатії. Під час бранчу в Caps business school, організованого Українським інститутом книги, екс-редакторці Vogue ставили найбільше запитань таки стосовно глянцю, її книжок та змін у житті.

За словами Шульман, після 25 років роботи у глянці вона не хотіла кидати роботу взагалі, а просто бажала зайнятися іншою справою.

Якщо в якийсь момент починаєш повністю ототожнювати себе з Vogue, ступаєш на хибний шлях. Але, думаю, я знайшла свій спосіб порятунку. Мені завжди здавалося важливим мати інше життя, крім Vogue... Важливо, щоб за межами офісу було щось, що любиш і цінуєш. Це робить тебе сильною. І рятує,

– розповіла вона.



Олександра Шульман / Vogue Ukraine

Два роки тому, коли Олександра припинила обіймати посаду у Vogue, вона почала більше часу приділяти життю навколо – "поза офісом".

"Багато було відкриттям: коли ти цілими днями в офісі, мало що помічаєш в життя за вікном. А тут я раптом виявила, що на вулицях багато літніх людей і молоді – і що суспільство куди різноманітніше, ніж я думала", – наголосила Шульман.

Колишня редакторка британського Vogue заявила, що секретом успіху є щаслива команда, без якої "ви ніколи не зробите кращий журнал".

Найскладніше, мабуть, було підтримувати хороші відносини з усіма в офісі. Робити так, щоб всі були щасливі, зберігати здорову атмосферу і надихати колег на креативність. Коли фотограф і стиліст приносили зйомку і результат був не найвдалішим, потрібно було пояснити людям, чому зйомка не піде в журнал, при цьому не образити їх – і для мене це завжди був стрес. З журналом працює так багато людей: штатні співробітники, контрибутори (ті, хто працюють над відкритими проектами, – LifeStyle 24), моделі, фотографи, стилісти зі всього світу. З усіма потрібно було знаходити компроміс, щоб усім було добре,

– розповіла Олександра Шульман.