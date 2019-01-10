Як правильно харчуватись після свят, щоб схуднути

Перша половина січня – це суцільні свята, яка безумовно супроводжуються щедро накритими столами. Саме різдвяні канікули вважають найважчими в році за ступенем навантаженості на організм.

Як полегшити негативний вплив алкоголю, надлишкового жиру і цукру після низки застіль – читайте в матеріалі.

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Більше омега-3

Перше, про що потрібно задуматися: як заповнити рівень вітамінів, мінералів і амінокислот, які допомагають нейтралізувати дію токсинів, що утворилися в тілі за канікули. Перш за все, ви маєте потребу в омега-3 жирних кислотах, які повинні складати більшу частину раціону після свят. Кращі джерела – жирні сорти риби, насіння чіа, лляне масло і волоські горіхи.

Вивести токсини

Алкоголь – потужний токсин, через що ваше тіло починає активно боротися, щоб його нейтралізувати і, як наслідок, просить ще більше і більше їжі. Заїдати негативні наслідки краще не ковбасою, а такими стравами:

– суп місо (відновлює рівень натрію для активного травлення);

– яйця (включають особливі амінокислоти, які допомагають вашій печінці виводити токсини);

– банани/фініки (містять високий відсоток калію);

– томатний сік (відомий антипохмільний засіб допомагає відновити рівень цукру).

Меню на перші дні

В перші два-чотири дні потрібно перейти на низькокалорійну дієту. Для цього, по-перше, потрібно збільшити кількість рідини – як мінімум до двох, а то й до трьох літрів.

Включити в обіднє меню корисні салати: наприклад, з кіноа, шпинатом, авокадо, сиром фета і петрушкою, заправлений яблучним оцтом, лимоном і оливковою олією. Як десерт – нічого крім гіркого шоколаду (не менше 75%). На вечерю – омлет з білків з овочами.