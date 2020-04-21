Як правильно поєднувати кольори для стильних образів: поради Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан навіть на карантині продовжує ділиться корисними порадами щодо стилю. Модельєр розповів, як правильно поєднувати кольори для створення гармонійних образів.

Карантин – не привід забувати про себе. Навіть в ізоляції необхідно дбати про зовнішність та експериментувати з образами, щоб після завершення вимушених канікул виглядати неперевершено. Цікавими порадами, які стануть у нагоді кожній жінці, ділиться на особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан.

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Дизайнер продемонстрував комбінування кольорів для яскравих та гармонійних образів за допомогою кольорового кола Іттена.

Комплементарне поєднання: кольори, які розташовані на протилежних сторонах кола, виглядають дуже енергійно та жваво.

кольори, які розташовані на протилежних сторонах кола, виглядають дуже енергійно та жваво. Тріада – поєднання трьох кольорів, які розташовані на однаковій відстані один від одного. Така композиція виглядає чудово навіть при використанні блідих відтінків.

– поєднання трьох кольорів, які розташовані на однаковій відстані один від одного. Така композиція виглядає чудово навіть при використанні блідих відтінків. Аналогічне поєднання: від двох до п'яти кольорів, розташованих поряд на кольоровому крузі. Ідеальна кількість для поєднання – три.

від двох до п'яти кольорів, розташованих поряд на кольоровому крузі. Ідеальна кількість для поєднання – три. Роздільно-комплементарне поєднання: замість кольору, який розташований на протилежній стороні кола, обираємо два сусідні для нього кольори.

замість кольору, який розташований на протилежній стороні кола, обираємо два сусідні для нього кольори. Тетрада – поєднання чотирьох кольорів: один – основний, два – доповнюють, ще один – розставляє акценти.

– поєднання чотирьох кольорів: один – основний, два – доповнюють, ще один – розставляє акценти. Квадрат – поєднання чотирьох кольорів, які є не тільки рівновіддаленими один від одного, а й комплементарними.



Кольорове коло Іттена / Instagram / @andre_tan_official



Поєднання кольорів за допомогою кольорового кола Іттена / Instagram / @andre_tan_official



Гармонійне поєднання кольорів: порада Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official



Оригінальний весняний образ / Instagram / @andre_tan_official



Яскравий весняний аутфіт / Instagram / @andre_tan_official



Поєднання кольорів для гармонійного образу / Instagram / @andre_tan_official



Стильний аутфіт / Instagram / @andre_tan_official



Поєднання кольорів за колом Іттена / Instagram / @andre_tan_official