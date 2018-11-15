Як представники "Ліги сміху" відзначать перший ювілей проекту: цікаві деталі

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"Ліга сміху" – всеукраїнський тур з нагоди ювілею
"Ліга сміху" – всеукраїнський тур з нагоди ювілею / inlviv.in.ua

"Ліга сміху" відзначає свій перший ювілей – 5 років з часу створення. Проект з'явився за сприяння "Студії "Квартал 95" і компанії Drive Production. З нагоди ювілею представники "Ліги сміху" анонсували серію безкоштовних концертів.

За офіційною інформацією, автори проекту вирішили зробити подарунок своїм прихильникам, організувавши масштабний всеукраїнський тур кращих команд "Ліги сміху" по вищих навчальних закладах. Наразі заплановано близько 90 концертів, які можна буде відвідати абсолютно безкоштовно. 

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Студенти зустрінуться з улюбленими гумористами у стінах своїх вишів. Для цього їм потрібно буде попередньо зареєструватись на сайті. Відвідання події буде можлива тільки зі студентським квитком. 


"Ліга сміху" вирішила у всеукраїнський тур вишами / прес-служба "Студії "Квартал 95"

У всеукраїнському турне "Ліги сміху" візьмуть участь "Загорецька Л.С.", "VIP-Тернопіль", "Вінницькі", Луганська збірна, "Дніпро", "Тріо різні", "Ніколь Кідман", "Стадіон "Діброва", "Ветерани космічних військ", "Отдыхаем вместе", Збірна Кременчука, "30+" та інші. У кожному місті виступатимуть кілька команд, які покажуть студентам кращі свої номери.

Варто зазначити, що всеукраїнське турне розпочалось сьогодні, 15 листопада. У концертному залі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відбувся перший виступ трьох команд – "Стоянівка", Луганська збірна і "Стадіон "Діброва". До 3000 студентів стали очевидцями прем'єри гумористичного марафону. 

Теги: LifeStyle Новини України Квартал 95 Анонс
Джерело: 24 Канал
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