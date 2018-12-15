Як приборкати дракона: Кіт Харінгтон дав майстер-клас, від якого неможливо втримати сміх

Голлівудський актор Кіт Харінгтон, який озвучив персонажа Ерета в мультфільмі "Як приборкати дракона 3: Прихований світ", записав курйозне відео. У ролику красень намагався безуспішно приручити Беззубика.

Весь світ очікує на прем'єру комедійного мультфільму "Як приручити дракона 3: Прихований світ". В Україні кіномани зможуть переглянути його 21 лютого. Поки ж мультфільм не вийшов у прокат, актор Кім Харінгтон, який озвучив одного з персонажів, відмінно привернув увагу прихильників до новинки кіно.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: HBO опублікували перший тизер – вражаюче відео

Голлівудський красень до сліз розсмішив не одного користувача мережі, поєднавши сюжет "Як приручити дракона" та серіал "Гру престолів". Кіт Харінгтон зіграв свого знаменитого героя, Джона Сноу, який стикається з драконом Беззубиком. Однак всі спроби приручити тварину обертаються проти чоловіка: дракон пародіює його, кусає, вимикає світло на знімальному майданчику та навіть чхає просто в обличчя Кіта. Курйозна історія неабияк насмішила мережу.

Як Кіт Харінгтон намагався приборкати дракона Беззубика: дивіться відео

До слова, у третій частині мультфільмів "Як приборкати дракона" головний герой Іккінг стає лідером вікінгів. Його народ живе мирно з драконами, а сам хлопець продовжує керувати селищем з Беззубиком. Ідилія в поселенні припиняється, коли дракон зустрічає Білу лють та розуміє, що він не останній представник свого виду. Тварина відкриває для головних героїв невіданий край з драконами, який ставить під загрозу існування селища вікінгів.

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ": дивіться трейлер мультфільму