Як приборкати дракона: Кіт Харінгтон дав майстер-клас, від якого неможливо втримати сміх

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"Як приборкати дракона 3: Прихований світ": Кіт Харінгтон приборкував Беззубика
"Як приборкати дракона 3: Прихований світ": Кіт Харінгтон приборкував Беззубика / Скріншот

Голлівудський актор Кіт Харінгтон, який озвучив персонажа Ерета в мультфільмі "Як приборкати дракона 3: Прихований світ", записав курйозне відео. У ролику красень намагався безуспішно приручити Беззубика.

Весь світ очікує на прем'єру комедійного мультфільму "Як приручити дракона 3: Прихований світ". В Україні кіномани зможуть переглянути його 21 лютого. Поки ж мультфільм не вийшов у прокат, актор Кім Харінгтон, який озвучив одного з персонажів, відмінно привернув увагу прихильників до новинки кіно. 

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Голлівудський красень до сліз розсмішив не одного користувача мережі, поєднавши сюжет "Як приручити дракона" та серіал "Гру престолів". Кіт Харінгтон зіграв свого знаменитого героя, Джона Сноу, який стикається з драконом Беззубиком. Однак всі спроби приручити тварину обертаються проти чоловіка: дракон пародіює його, кусає, вимикає світло на знімальному майданчику та навіть чхає просто в обличчя Кіта. Курйозна історія неабияк насмішила мережу. 

Як Кіт Харінгтон намагався приборкати дракона Беззубика: дивіться відео

 

До слова, у третій частині мультфільмів "Як приборкати дракона" головний герой Іккінг стає лідером вікінгів. Його народ живе мирно з драконами, а сам хлопець продовжує керувати селищем з Беззубиком. Ідилія в поселенні припиняється, коли дракон зустрічає Білу лють та розуміє, що він не останній представник свого виду. Тварина відкриває для головних героїв невіданий край з драконами, який ставить під загрозу існування селища вікінгів. 

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ": дивіться трейлер мультфільму

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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