Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт

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Як приготувати котлети
Як приготувати котлети / Фото з відкритих джерел

У кулінарії одним з найпростіших продуктів для приготування м'ясної страви вважається фарш. Всі ми любимо соковиті домашні котлетки, тож як їх правильно приготувати – читайте далі.

Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна і поживна страва. Рецепт приготування є простим, однак у ньому є деякі тонкощі, яких варто дотримуватися, щоб котлета вийшла соковитою.

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Як приготувати домашні котлети

Інгредієнти:
– 600 г фаршу (свино-яловичного);
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часника;
– 50 г хліба;
– 100 мл молока;
– олія для смаження;
– перець чорний мелений;
– сіль;
– панірувальні сухарі.

Рецепт приготування домашніх котлет:

1. Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою. 

2. Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникодавки.

3. Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.

4. До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.

5. Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.

6. На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарі, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщину. За допомогою руки, надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.

7. Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору. 

Домашні котлети
Домашні котлети

Готово!

Домашні котлети можна подавати з будь-яким гарніром. Це може бути картопляне пюре, спагетті, тушковані овочі, салати, крупи. Доповнити страву можна різноманітними соусами.

Дивіться відео, як приготувати домашні котлети:

Поради щодо приготування домашніх котлет:

1. Якщо у вас немає яйця, то можете готувати котлети без нього. Вони всеодно триматимут форму.

2. Соковиті котлети вийдуть, якщо ви додасте до фаршу сухий хліб, а не свіжий. 

3. Сформовані котлети не обов'язково смажити усі. Ви можете поставити їх у морозильну камеру, але обов'язково на дошку, щоб вони не склеїлися. Також вони мають бути обкатаними у панірувальних сухарях.

Смачного!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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