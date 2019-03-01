Як приготувати ідеальні макаруни: рецепт вишуканого десерту

Макаруни – усім нам відоме мигдальне французьке печиво, яке любить кожен з нас. Десерт, звісно, дуже красивий і смачний, проте його приготування є досить складним процесом. Як приготувати макаруни – читайте у матеріалі.

Макарун – це своєрідне печиво-сендвіч, яке можна готувати в різних кольорах. Це і робить відомий десерт таким популярним. Крім незабутнього смаку, макаруни мають такий апетитний вигляд, що від них просто неможливо відмовитися. Як їх приготувати – читайте далі.

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Рецепт приготування макарунів

Інгредієнти для тіста:

– 45 г меленого мигдалю;

– 75 г цукрової пудри;

– 10 г цукру;

– 1 білок;

– порошковий харчовий барвник.

Інгредієнти для крему:

– 50 мл молока;

– 80 мл вершків;

– 120 г цукру;

– 20 г ванільного цукру;

– 2 жовтки;

– 170 г напівсолоного вершкового масла.



Рецепт макарунів

Як приготувати макаруни:

1. Перед початком приготування десерту, викладіть яйце з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Відокремте білок від жовтка.

2. Змішайте цукрову пудру з мигдальною і просійте через дрібне сито.

3. Застеліть деко пергаментним папером.

4. Збийте білок до середньої густоти піни, додай 10 грамів цукру і збивайте до стійкої піни, потім додайте барвник.

5. Додайте цукрово-мигдалеву суміш у три етапи, перемішуючи зверху вниз, щоб не пошкодити бульбашки.

6. Викладіть суміш у кондитерський мішечок і викладіть на деко макаруни. Діаметр печива має бути близько 2-3 сантиметри, відстань між кружечками 3-4 сантиметри.

7. Залишіть макаруни на 20 хвилин до утворення скоринки. Перевіряйте готовність пальцем: якщо нічого не прилипає, можна переміщати деко в духовку.

8. Духовку розігрійте до 140 градусів, випікайте десерт близько 10 хвилин. Перевірити готовність можна зубочисткою. Якщо печиво тверде – його можна витягати.

9. Поставте деко на холодну поверхню, відразу ж переверніть всі макаруни догори дном, щоб випарувалася зайва волога.



Як приготувати макаруни: рецепт

Як приготувати крем для макарунів:

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1. Молоко з ванільним цукром доведіть до кипіння.

2. Збийте жовтки до посвітління з 20 грамами цукру і 140 грамами вершкового масла кімнатної температури.

3. Додайте у суміш одну ложку молока, розмішайте і перелийте у каструлю з іншим молоком. Постійно помішуючи, доведіть масу до загустіння й охолодіть – це ванільна основа крему.

4. 100 грамів цукру розтопіть до стану карамелі.

5. Доведіть до кипіння вершки в окремій місткості і додайте їх до гарячої карамелі. Потім додайте залишки масла та готуйте на маленькому вогні до однорідної кремоподібної маси.

6. Охолодіть все і змішайте з ванільним кремом.

Намастіть макаруни кремом, легенько скріпіть і поставте в холодильник на годину.



Рецепт мигдалевого десерту – макаруна

Дивіться відео, як приготувати макаруни: