Як приготувати корисні цукерки: покроковий рецепт

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Рецепт корисних цукерок із сухофруктів
Рецепт корисних цукерок із сухофруктів / LifeStyle 24

Бути здоровим – завжди тренд! Проте, що робити тим, хто не може відмовитись від солодкого? На допомогу прийдуть фініки та інші здорові альтернативи цукру. Наші журналісти приготували для вас рецепт цукерок без додавання цукру.

Солодощі – відмінний спосіб підняття настрою. Але, на превеликий жаль, у класичних цукерках мало користі, лише зайві калорії. Сьогодні ж, можна знайти альтернативу, яка коштує непомірно дорого. Як приготувати корисні цукерки вдома, щоб із користю для здоров'я та гаманця, читайте у матеріалі. 

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Як приготувати корисні фінікові цукерки

Вам потрібно:

100 грам фініків
75 грам журавлини сушеної
100 грам арахісу смаженого
65 грам какао (гірке, алкалізоване)

Покроковий рецепт приготування 

1. Фініки та журавлину залийте окропом та дайте настоятись близько 10 хвилин.

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

2. Арахіс подрібніть у блендері.

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

3. Злийте зайву воду із фініків та журавлини та проблендеруйте.

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

6. З'єднайте усі інгредієнти у ємності, за текстурою вона має нагадувати пластилін. Маса трохи липнутиме до рук.

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

7. Сформуйте маленькі кульки. Потім обкатайте у какао.

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

Важливо тримати цукерки деякий час у холодильнику чи іншому прохолодному місці і не допускати потрапляння води. Все складне насправді просте. Як і цукерки, які обов'язково будуть смачними та корисними! 

Рецепт корисних цукерок із сухофруктів

Смачного!

Фото: Олена Кандяк

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Автор: Олена Кандяк
Теги: LifeStyle Публікації Рецепти десертів – рецепти приготування з фото Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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