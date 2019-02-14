Як приготувати корисні цукерки: покроковий рецепт

Бути здоровим – завжди тренд! Проте, що робити тим, хто не може відмовитись від солодкого? На допомогу прийдуть фініки та інші здорові альтернативи цукру. Наші журналісти приготували для вас рецепт цукерок без додавання цукру.

Солодощі – відмінний спосіб підняття настрою. Але, на превеликий жаль, у класичних цукерках мало користі, лише зайві калорії. Сьогодні ж, можна знайти альтернативу, яка коштує непомірно дорого. Як приготувати корисні цукерки вдома, щоб із користю для здоров'я та гаманця, читайте у матеріалі.

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Як приготувати корисні фінікові цукерки

Вам потрібно:

100 грам фініків

75 грам журавлини сушеної

100 грам арахісу смаженого

65 грам какао (гірке, алкалізоване)

Покроковий рецепт приготування

1. Фініки та журавлину залийте окропом та дайте настоятись близько 10 хвилин.

2. Арахіс подрібніть у блендері.

3. Злийте зайву воду із фініків та журавлини та проблендеруйте.

6. З'єднайте усі інгредієнти у ємності, за текстурою вона має нагадувати пластилін. Маса трохи липнутиме до рук.

7. Сформуйте маленькі кульки. Потім обкатайте у какао.

Важливо тримати цукерки деякий час у холодильнику чи іншому прохолодному місці і не допускати потрапляння води. Все складне насправді просте. Як і цукерки, які обов'язково будуть смачними та корисними!

Смачного!

Фото: Олена Кандяк