Як приготувати лаваш: простий та швидкий рецепт

Лаваш – основний складник багатьох страв, які ми дуже любимо. Він є першочерговим інгредієнтом шаурми, кебабу чи рулетів, які ми так любимо на святковому столі. Приготувати його можна самостійно вдома, тож покроковий рецепт – читайте далі.

Лаваш – прісний білий хліб у вигляді тонкого коржа із пшеничного борошна. Він вважається одним з найдавніших видів хліба на Близькому Сході та Кавказі. Також лаваш є надзвичайно поживним і дієтичним. Його можна вживати всім і не переживати за фігуру. Він допомагає регулювати рівень вуглеводів в організмі людини, а в його складі багато мінералів та вітамінів.

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Лаваш містить у собі клітковину, фосфор, марганець, мідь, цинк, залізо, магній, вітаміни В6, В3, В1, Е, РР. Додаючи лаваш в раціон ви покращите травлення і зміцните імунітет. Рекомендується його їсти тим, у кого діагностовано грибкові ураження кишечника або дисбактеріоз. Він має знижену кислотність, тому люди із захворюваннями шлунка можуть їсти такий хліб.

Рецепт приготування лаваша

Інгредієнти:

300 г борошна;

160 мл гарячої води (остиглий окріп)

0,5 ч.л. солі.

Як приготувати лаваш:

1. У посудину всипте борошно, залишивши невеличку ємність.

2. У гарячій воді розчиніть сіль і вливайте по-трішки в борошно, ретельно перемішуючи.

3. Після цього викладіть тісто на стіл і починайте місити. Зробіть з тіста колобок, поставте під плівку і дайте відпочити 30 хвилин.

4. Поділіть тісто на 6 частин. Кожну частинку розкатайте до коржика товщиною 1-2 міліметри.

5. Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Важливо, щоб вогонь був не маленьким і не сильним.

6. Обсмажуйте коржі на сухій сковорідці без олії.

Смачного!