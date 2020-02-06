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Як приготувати мохіто: три смачні рецепти

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Як приготувати мохіто / Фото з відкритих джерел

Мохіто – традиційний кубинський освіжаючий коктейль. Напій може бути як алкогольним, так і безалкогольним. Як саме його приготувати – читайте далі.

У традиційне мохіто додають лайм, але зараз існує багато рецептів з ягодами. Пропонуємо три прості рецепти цього напою, які легко зробити у домашніх умовах.

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Як приготувати мохіто

Алкогольне мохіто

Інгредієнти:
Білий ром – 50 мл
Половина лайму
5 гілочок свіжої м’яти
Коричневий цукор – 1 ч.л.
Газована вода або Sprite – 60 мл
Лід

Рецепт приготування алкогольного мохіто:

Покладіть у стакан цукор. Вичавіть сік з половини лимона і шкірку теж залиште у стакані. Покладіть мату і розтріть її ложкою. Залийте усе ромом та Sprite. Додайте лід.

Безалкогольне мохіто з яблучним соком (на дві порції)

Інгредієнти:
5 гілочок свіжої м’яти
Один лайм
Газована вода або Sprite – 150 мл
Яблучний сік – 150 мл
Лід

Рецепт приготування безалкогольного мохіто з яблучним соком:

М’яту подрібніть та викладіть на дно келихів. Лайм наріжте великими шматочками і відправте до м’яти. Sprite та яблучний сік перемішайте і влийте в стакани. Додайте лід.

Безалкогольне мохіто з полуницями (на 4 порції)

Інгредієнти:
100 г цукру
300 г полуниці
1 пучок м'яти
1 л газованої води або Sprite
2 лайми
Лід

Рецепт приготування безалкогольного мохіто з полуницями:

Наріжте лайм і полуницю великими шматками. Покладіть у келихи м'яту, полуницю, лайм та цукор. Залийте усе Sprite та додайте лід.


Мохіто з ягодами

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Автор: Олена Левчук
Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти напоїв – рецепти приготування літніх напоїв
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