Як приготувати мохіто: три смачні рецепти

Мохіто – традиційний кубинський освіжаючий коктейль. Напій може бути як алкогольним, так і безалкогольним. Як саме його приготувати – читайте далі.

У традиційне мохіто додають лайм, але зараз існує багато рецептів з ягодами. Пропонуємо три прості рецепти цього напою, які легко зробити у домашніх умовах.

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Як приготувати мохіто

Алкогольне мохіто

Інгредієнти:

Білий ром – 50 мл

Половина лайму

5 гілочок свіжої м’яти

Коричневий цукор – 1 ч.л.

Газована вода або Sprite – 60 мл

Лід

Рецепт приготування алкогольного мохіто:

Покладіть у стакан цукор. Вичавіть сік з половини лимона і шкірку теж залиште у стакані. Покладіть мату і розтріть її ложкою. Залийте усе ромом та Sprite. Додайте лід.

Безалкогольне мохіто з яблучним соком (на дві порції)

Інгредієнти:

5 гілочок свіжої м’яти

Один лайм

Газована вода або Sprite – 150 мл

Яблучний сік – 150 мл

Лід

Рецепт приготування безалкогольного мохіто з яблучним соком:

М’яту подрібніть та викладіть на дно келихів. Лайм наріжте великими шматочками і відправте до м’яти. Sprite та яблучний сік перемішайте і влийте в стакани. Додайте лід.

Безалкогольне мохіто з полуницями (на 4 порції)

Інгредієнти:

100 г цукру

300 г полуниці

1 пучок м'яти

1 л газованої води або Sprite

2 лайми

Лід

Рецепт приготування безалкогольного мохіто з полуницями:

Наріжте лайм і полуницю великими шматками. Покладіть у келихи м'яту, полуницю, лайм та цукор. Залийте усе Sprite та додайте лід.



Мохіто з ягодами