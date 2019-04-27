Як приготувати паску в мультиварці: кілька простих рецептів

Великдень вже на носі, тож саме час пекти паски. Є чимало рецептів, щоб спекти смачну паску, однак якщо часу обмаль – пропонуємо кілька простих варіантів у мультиварці.

Апельсинова паска

Інгредієнти:

450 г борошна, 4 яйця, 1 склянка цукру, 100 г масла, 3 столові ложки апельсинового соку, цедра одного апельсина, пів ложки солі, пакетик ваніліну, пакетик сухих дріжджів, цукати або родзинки – за бажанням.

Для глазурі: охолоджений білок з 1 яйця, пів ложки цукрової пудри, пів чайної ложки лимонного соку.

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Спосіб приготування:

В окремому посуді збиваємо яйця з цукром. В іншій мисці змішуємо усі сухі інгредієнти: борошно, сіль, ванілін і сухі дріжджі.

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Далі з'єднуємо яєчно-цукрову масу з борошном, соком і цедрою апельсина. Добре перемішуємо та додаємо розтоплене масло.

Коли тісто буде тугим, треба почати розмішувати руками. Готове тісто накриваємо і ставимо у тепле місце на 2 години. Далі можна додати цукати або сухофрукти.

Чашу мультиварки змазуємо олією та викладаємо тісто. Вмикаємо мультиварку на режим "підігріву" на 2-3 хвилини. Потім вимикаємо і залишаємо тісто ще на 30 хвилин. Далі випікаємо 45-50 хвилин.

Коли випечена паска охолоне збиваємо вінчиком яєчний білок з цукром і лимонним соком та поливаємо випічку.

Паска на жовтках

Інгредієнти:

550 г борошна, 250 мл молока, 4 жовтки, 130 г масла, 150 г цукру, півложки дріжджів та ванілін на кінчику ножа. Маpмелад, родзинки, цукати, горіхи – за бажанням.

Спосіб приготування:

В окремій мисці розтираємо жовтки і цукор. Додаємо розтоплене масло і тепле молоко, а також сіль і ванілін. Збиваємо масу міксеpом до легкої піни. Поступово додаємо борошно, дріжджі та цукати.

Як і в попередньому рецепті, накриваємо тісто і залишаємо теплому місці на 2 години.

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Чашу мультиваpки змащуємо маслом та викладаємо тісто. Вмикаємо режим "підтримки тепла" на 10 хвилин. А потім залишити вимкненим на 30-40 хвилин. Випікаємо годину 20 хвилин.

Для глазурі можна використати рецепт з попередньої паски.

Паски без дріжджів

Інгредієнти:

4 яйця, півсклянки цукру, 200 г масла 2 склянки йогурта (може бути фруктовий або без добавок), 4 склянки борошна, 2 чайні ложки розпушувача, родзинки, куpагу або цукати – за бажанням.

Спосіб приготування:

Розмішуємо усі сухі інгредієнти – борошно, цукор і розпушувач. У іншій мисці змішуємо усі рідкі інгредієнти – йогурт, яйця і розтоплене масло. Змішуємо маси з обох посудин і ретельно перемішуємо та додаємо сухофрукти.

Фоpмочки змащуємо маслом, наповнюємо тестом на 2/3. Їх ставимо у мультиварку та вмикаємо режим "підтримування тепла" на 40 хвилин, при цьому кришку опускаємо, а клапан залишаємо відкритим.

Далі випікаємо годину. Охолоджену паску зверху поливаємо глазур’ю.