Як приготувати пасту карбонара з куркою: рецепт італійської страви

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Як приготувати пасту карбонара з куркою: рецепт італійської страви
Як приготувати пасту карбонара з куркою: рецепт італійської страви / www.stayathomemum.com.au

Італійська кухня приваблює все більше кулінарів. Чільне місце серед національних страв займає традиційна паста, яка смакує не тільки дорослим, але й малечі.

Приготувати класичну карбонару з куркою досить легко, а інгредієнти для неї знайдуться на кожній кухні. Журналісти LifeStyle 24 пропонують вам відтворити один із найпопулярніших рецептів страви та на один день перенестись у сонячну Італію. 

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Інгредієнти:
400 г спагеті твердих сортів,
200 г курячого філе,
3 яйця, 
100 мл вершків,
50 г твердого сиру,
2 зубчики часнику,
спеції.

Наріжте куряче філе невеличкими кубиками та обсмажте його на пательні до повної готовності. Додайте до м'яса подрібнений часник та вершки. Протушіть все на легкому вогні, додавши до соусу спеції за смаком (сіль, перець, базилік). 

В окремій посудині зваріть спагеті. Окремо збийте яйця з дрібкою солі та потертим сиром. Висипте готові спагеті до м'яса та залийте все збитим яйцем. Протушіть карбонару упродовж 5 хвилин на легкому вогні. 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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