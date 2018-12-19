Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви
Якщо ви полюбляєте їсти страви з печінки, тоді неодмінно спробуйте приготувати запашні оладки. У страву можна додати прянощі, які зроблять їх смак неперевершеним.
Рецепти печінкових оладок є зовсім різні, адже українські господині полюбляють експериментувати на кухні, додаючи до звичної страви свої улюблені інгредієнти. Для оладок можна обрати як курячу, так і яловичу або ж свинну печінку.
Читайте також: Як приготувати запашні панкейки: рецепт американських млинців
Інгредієнти:
печінка куряча – 300 г;
яйце куряче – 1 шт.;
цибуля ріпчаста – 1 шт.;
зубчик часнику;
сметана – 1 ст. л.;
дрібка соди;
борошно – 5-6 ст. л.;
спеції;
олія.
Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви
Подрібніть печінку блендером або у м'ясорубці. До неї додайте цибулю та зубчик часнику. Все ретельно перемішайте.
До отриманої маси влийте сметану і яйце зі спеціями. Поступово всипте борошно, ретельно все перемішуючи до однорідного стану. Вкінці приготування суміші додайте дрібку соди (до 0,5 чайної ложки). Маса повинна бути такої ж густини, як на звичайні оладки, щоб при смаженні не розтікалась на пательні. При необхідності додайте більше борошна, аніж вказано в рецепті.
Просмажте оладки на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Подавайте оладки з улюбленими соусами або сметаною.