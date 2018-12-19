Якщо ви полюбляєте їсти страви з печінки, тоді неодмінно спробуйте приготувати запашні оладки. У страву можна додати прянощі, які зроблять їх смак неперевершеним.

Рецепти печінкових оладок є зовсім різні, адже українські господині полюбляють експериментувати на кухні, додаючи до звичної страви свої улюблені інгредієнти. Для оладок можна обрати як курячу, так і яловичу або ж свинну печінку.

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Інгредієнти:

печінка куряча – 300 г;

яйце куряче – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

зубчик часнику;

сметана – 1 ст. л.;

дрібка соди;

борошно – 5-6 ст. л.;

спеції;

олія.

Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви

Подрібніть печінку блендером або у м'ясорубці. До неї додайте цибулю та зубчик часнику. Все ретельно перемішайте.

До отриманої маси влийте сметану і яйце зі спеціями. Поступово всипте борошно, ретельно все перемішуючи до однорідного стану. Вкінці приготування суміші додайте дрібку соди (до 0,5 чайної ложки). Маса повинна бути такої ж густини, як на звичайні оладки, щоб при смаженні не розтікалась на пательні. При необхідності додайте більше борошна, аніж вказано в рецепті.

Просмажте оладки на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Подавайте оладки з улюбленими соусами або сметаною.