Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви

111
Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви
Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви / vkazivka.com

Якщо ви полюбляєте їсти страви з печінки, тоді неодмінно спробуйте приготувати запашні оладки. У страву можна додати прянощі, які зроблять їх смак неперевершеним.

Рецепти печінкових оладок є зовсім різні, адже українські господині полюбляють експериментувати на кухні, додаючи до звичної страви свої улюблені інгредієнти. Для оладок можна обрати як курячу, так і яловичу або ж свинну печінку. 

Читайте також: Як приготувати запашні панкейки: рецепт американських млинців

Інгредієнти:
печінка куряча – 300 г;
яйце куряче – 1 шт.;
цибуля ріпчаста – 1 шт.;
зубчик часнику;
сметана – 1 ст. л.;
дрібка соди;
борошно – 5-6 ст. л.;
спеції;
олія.

Як приготувати печінкові оладки: рецепт страви

Подрібніть печінку блендером або у м'ясорубці. До неї додайте цибулю та зубчик часнику. Все ретельно перемішайте.

До отриманої маси влийте сметану і яйце зі спеціями. Поступово всипте борошно, ретельно все перемішуючи до однорідного стану. Вкінці приготування суміші додайте дрібку соди (до 0,5 чайної ложки). Маса повинна бути такої ж густини, як на звичайні оладки, щоб при смаженні не розтікалась на пательні. При необхідності додайте більше борошна, аніж вказано в рецепті. 

Просмажте оладки на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Подавайте оладки з улюбленими соусами або  сметаною. 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
2203
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
14724
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
18 грудня 18:30 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
14636
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
18 грудня 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5892
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
18 грудня 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 11002
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
18 грудня 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 22586
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук