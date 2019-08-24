Як приготувати пісний борщ без картоплі: рецепт від Ольги Сумської

29 Читать новость на русском
Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська може поділитися секретами не лише стосовно успішної кар'єри, а й щодо догляду за собою, психології стосунків і виховання дітей, а також кулінарними талантами.

До прикладу, під час Різдва ексклюзивно для LifeStyle 24 Ольга Сумська розкрила секрети приготування святкової куті за бабусиним рецептом. Акторка часто ділиться своїми рецептами ще й із шанувальниками у соціальних мережах.

Читайте також: Як Ольга Сумська виглядала у шкільні роки: архівні фото акторки

Особливо зірка не приховує любов до української кухні. В Instagram-Stories акторка поділилася рецептом приготування пісного борщу без картоплі.

На приготування пісного борщу Ользі вистачило близько 15 хвилин і рецепт є дуже простим, який може повторити будь-хто.

Приготування пісного борщу: рецепт

– В киплячу воду на малому вогні тремо буряк, моркву, солодкий перець, ріжемо цибулю
– Через 10 хвилин додаємо капусту, тремо три великі помідори:
– Через 3 хвилини додаємо кріп, базилік, спеції, трохи цукру.
– Виключаємо вогонь, поливаємо нерафінованою оливковою олією.

пісний борщ без картоплі
Пісний борщ – рецепт від Ольги Сумської / Instagram / @olgasumska

blog_ava
Хода гідності до Дня Незалежності пройшла в Києві: фото, відео
сьогодні
9911
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks Ольга Сумська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1764
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2123
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1537
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
396
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1374
Новини
Більше новин
Залиште відгук