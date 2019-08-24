Як приготувати пісний борщ без картоплі: рецепт від Ольги Сумської

Популярна українська акторка Ольга Сумська може поділитися секретами не лише стосовно успішної кар'єри, а й щодо догляду за собою, психології стосунків і виховання дітей, а також кулінарними талантами.

До прикладу, під час Різдва ексклюзивно для LifeStyle 24 Ольга Сумська розкрила секрети приготування святкової куті за бабусиним рецептом. Акторка часто ділиться своїми рецептами ще й із шанувальниками у соціальних мережах.

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Особливо зірка не приховує любов до української кухні. В Instagram-Stories акторка поділилася рецептом приготування пісного борщу без картоплі.

На приготування пісного борщу Ользі вистачило близько 15 хвилин і рецепт є дуже простим, який може повторити будь-хто.

Приготування пісного борщу: рецепт

– В киплячу воду на малому вогні тремо буряк, моркву, солодкий перець, ріжемо цибулю;

– Через 10 хвилин додаємо капусту, тремо три великі помідори:

– Через 3 хвилини додаємо кріп, базилік, спеції, трохи цукру.

– Виключаємо вогонь, поливаємо нерафінованою оливковою олією.



Пісний борщ – рецепт від Ольги Сумської / Instagram / @olgasumska