Як приготувати пісочне печиво: рецепт десерту

Пісочне печиво – чудовий десерт до чаю чи кави. Приготувати його надзвичайно легко, адже до його складу входить лише борошно, яйця, цукор, масло і сіль. Через цукор і масло у великій кількості тісто стає розсипчастим, через що десерт і отримав назву "пісочного". Як приготувати печиво – читайте далі.

Домашнє печиво завжди смачніше, ніж з магазину. Його можна зробити з начинкою, яка вам до вподоби, посипати зверху горішками чи полити глазур'ю. До того ж, приготування пісочного печива не займає багато часу. Також розмір печива та його форма залежить лише від вас. Як приготувати пісочне печиво в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

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Рецепт пісочного печива

Інгредієнти:

– 250 г борошна;

– 200 г вершкового масла кімнатної температури;

– 100 г цукру або цукрової пудри;

– 1 яйце або 2 яєчних жовтків;

– дрібка солі.



Рецепт пісочного печива

Як приготувати пісочне печиво:

1. Вершкове масло, цукор і дрібку солі з'єднайте та перемішайте за допомогою міксера. Проте не збивайте дуже довго.

2. До суміші додайте жовтки або яйце.

3. У об'ємну миску насипте борошна і зробіть всередині ямку. Туди покладіть масляну суміш. Підсипайте борошно з країв, замісивши тісто так, щоб воно не прилипало до рук.

4. Розімніть тісто рукою декілька разів. Однак не місіть дуже довго, адже після випічки воно стане несмачним і твердим.

5. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте на годину в холодильник. Після цього розкачайте і формуйте у будь-які форми, які вам до вподоби. Можете використовувати спеціальні форми для випікання. Випікайте пісочне печиво треба при температурі 180-200 градусів.

Смачного!