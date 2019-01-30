Як зробити сирники: прості рецепти приготування

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Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах
Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах / samobranka

Ніжні, смачні, солодкі, пишні та навіть солоні – це все про домашні сирники! Хто ж їх не куштував? Ця страва ідеально пасує до сніданку, або ж її можна подавати просто на десерт. Як зробити смачні сирники самостійно – далі в матеріалі.

Рецепти сирників досить різний, але головний і незмінний інгредієнти – це домашній сир. Тож до його вибору поставтесь відповідально, від його свіжості та натуральності залежить смак страви.

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Як приготувати класичні, дієтичні та солоні сирники – рецепти цих страв нижче.

Рецепт класичних сирників

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах
Рецепт класичних сирників

Інгредієнти:
- сир – 0,5 кг;
- цукор – 200 г;
- борошно пшеничне – 5 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 ст. л.;
- дрібка солі.

Рецепт приготування класичних сирників:

1. У глибоку миску викладіть домашній сир та добре його розімніть. Це можна зробити вилкою. Додайте до сиру сіль та цукор добре вимішайте. Потім додайте яйця та ще раз перемішайте до стану однорідної маси.

2. До маси додайте борошно. Якщо у вас дуже жирний сир, то борошна може знадобитися більше. Тісто має бути досить густим, щоб сирники тримали форму. Додайте ванільний цукор та ще раз перемішайте.

3. Робіть сирники мокрими руками, ви можете біля себе тримати миску з холодною водою. Після того, як ви сформували сирник, обваляйте його трохи в борошні.

4. Розігрійте сковорідку, додайте олію та обсмажуйте на ній сирники з двох боків до золотистої скоринки. Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Такі сирники можна подавати з варенням, цукровою пудрою або фруктами.

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Рецепт дієтичних сирників

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах
Рецепт дієтичних сирників

Інгредієнти:
- сир — 0,5 кг;
- стевія (замінник цукру) або мед;
- яйця — 2 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванілін;
- висівки – 4 ч. л.

Рецепт приготування дієтичних сирників:

1. У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте. Порошок стевії розчиніть у гарячій воді (приблизно 50 мл), влийте у тісто, добре перемішайте. Якщо ви використовуєте мед, то просто додайте його до тіста стільки, скільки забажаєте.

2. Розігрійте духовку. Ви можете готувати дієтичні сирники на сковорідці, але тоді вони будуть жирніші. У силіконові форми вилийте тісто сирників та випікайте 20 хвилин до золотистої скоринки.

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Рецепт солоних сирників з картоплею

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах
Рецепт солоних сирників з картоплею

Інгредієнти:
- 250 г сиру;
- 1 велика відварена картоплина;
- 1 яйце;
- 1 столова ложка борошна;
- олія;
- дрібка солі.

Рецепт приготування солоних сирників з картоплею:

1. Варену картоплю натріть на тертці. У глибокій мисці змішайте сир, картоплю, яйця, борошно та сіль.

2. Смажте сирники на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. За бажанням, їх можна запекти також в духовці. Найкраще солоні сирники смакують зі сметаною та зеленню.

Нехай смакує! 

Теги: LifeStyle Новини України Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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