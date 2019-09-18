Як приготувати смачне сливове варення: найкращий рецепт

Осінь – чудовий час для того, аби готувати запаси на зиму. Сливове варення – одне з найсмачніших, тож ми підібрали для вас рецепти, які зроблять зимові вечори смачними.

Виявляється, сливове варення можна варити з різноманітними добавками. Вони доповнюють смак і роблять варення неймовірно смачним. Ми знайшли для вас рецепт класичного варіанту, а також з горіхами та какао.

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Рецепт сливового варення

Інгредієнти:

– 1,5 кг слив;

– 1 кг цукру.

Як приготувати варення зі слив:

1. Ретельно помийте сливи, відберіть зіпсовані та хробачливі плоди, видаліть кісточки. Після видалення поставте сливи у каструлю в якій вони будуть варитися.

2. В посуд зі сливами засипте цукор, рівномірно його розподіливши. Акуратно все перемішайте, щоб не пошкодити плоди.

3. Почекайте поки сливи не пустять сік і не розтоплять цукор. Це займе від 2 до 4 годин. Коли утвориться сливовий сік можна починати готувати варення.

4. Поставте каструлю зі сливами на плиту, на повільний вогонь, періодично перемішуючи. Під час варіння буде з’являтися пінка, яку треба прибирати. Сливове варення має прокипіти 10 хвилин.

5. Банки добре помийте і простерилізуйте, а кришки прокип’ятіть в киплячій воді кілька хвилин.

6. Після того, як варення прокипить 10 хвилин, його треба прибрати з вогню і можна починати розливати варення по банках. Пам'ятайте, що при литті варення в банку, треба убезпечити свої руки, щоб не обпектися об гаряче скло. Наповнивши банку потрібно відразу закатати кришку.

7. Готові банки з варенням потрібно перевернути і загорнути, залишивши його остигати.

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Рецепт сливового варення з какао

Інгредієнти:

– 1,5 кг слив без кісточок;

– 500-600 г цукрового піску;

– 5 ст.л. какао;

– 5 г ванільного цукру.

Як приготувати варення зі слив і какао:

1. Помийте сливи, видаліть хвостики, розріжте на дві половинки, вийміть кісточки. На дно каструлі налийте трохи води. Потім туди поставте сливи, накрийте каструлю кришкою і поставити на вогонь.

2. Прогрійте сливи на невеликому вогні (поки не почується шипіння води), поступово зменште вогонь до мінімального вогню і варіть 20-25 хвилин.

3. Після цього перетріть сливи крізь друшляк, видаляючи при цьому шкірку. М'які сливи протираються дуже легко. Це дозволить отримати повидло однорідне.

4. Після того, як сливи протерті, а шкірка видалена, каструлю знову помістіть на плиту. Засипте 400 грамів цукрового піску. Отриману масу перемішайте і включіть середній вогонь. На ньому потрібно довести сливи до кипіння, після цього зменште вогонь до мінімуму і продовжуйте варити пів години. При цьому варення ретельно перемішуйте, аби воно не пригоріло.

5. Змішайте решту 200 грамів цукру з какао і додайте до варення, коли воно трохи загусне і потемніє. Всі інгредієнти ретельно перемішайте і на маленькому вогні проваріть 15 ще 15 хвилин. Після цього варення можете розливати у банки.

Рецепт сливового варення з горіхами

Інгредієнти:

Інгредієнти:

– 2 кг слив;

– 1,5 кг цукру;

– 400 г волоських горіхів;

– 1-2 палички кориці;

– 1 стакан води.

Як приготувати варення зі слив і горіхів:

1. Волоські горіхи обсушіть на сковороді або в духовці, очистіть і розділіть на четвертинки. Сливи також помийте і обсушіть.

2. На кожній сливі зробіть акуратні надрізи навхрест і дістаньте кісточки, а самі сливи нафаршируйте горішками.

3. Підготовлені сливи з горіхами засипте цукром, додайте воду, корицю і поставте на середній вогонь.

4. Варіть сливове варення на повільному вогні 20 хвилин до м'якості самих плодів, періодично знімаючи піну. Наприкінці видаліть корицю.

4. Гаряче сливове варення акуратно розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.

6. Переверніть банки догори дном, вкутайте рушником і залишіть до повного охолодження.