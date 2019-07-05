Як приготувати смачне смузі з кавуна: швидкий рецепт

Інколи не стільки хочеться їсти влітку смаколики, як лише охолоджуватись смачними напоями. Пропонуємо вам дізнатись, як швидко та легко приготувати вітамінне смузі з кавуном, лаймом і м'ятою.

Кавуновий смузі – популярний та смачний вітамінний коктейль, який готується дуже просто. Головним компонентом в ньому є подрібнений до однорідного стану кавун, а також інші свіжі фрукти і ягоди. Смузі – це ідеальний варіант легкого напою, який зарядить енергією на цілий день.

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Інгрідієнти:

1/2 огірка;

1/2 чашки замороженого кавуна;

1/4 чашки свіжого листя м'яти;

1/2 лайму;

1-2 ст. л. малини;

Вода в міру необхідності для змішування.



Смузі з кавуна

Рецепт приготування:

1. Відправте в блендер кавун і огірок, перемеліть все в одну масу.

2. Додайте до отриманої маси свіжу м'яту і лайм.

3. Наприкінці відправте в блендер малину і перемеліть все разом.

Смачного!