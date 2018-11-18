Як приготувати смачний крамбл з гарбузом та апельсином: рецепт десерту

Розмаїття осінніх страв з гарбузом підкорює мережу. Блогери діляться сотнями рецептів, як приготувати запашні страви з цього продукту. Один із них – смачний крамбл з додаванням апельсину.

Гарбуз дуже корисний для шлункового тракту, однак чимало людей не люблять його смак. Для такої категорії українців журналісти LifeStyle 24 підібрали страву, яка неодмінно посмакує всім. Це осінній крамбл з гарбузом та апельсином, рецепт якого є простим та не затратним.

Читайте також: Запашні британські скони за годину: рецепт смачної випічки на сніданок

Як приготувати крамбл з гарбузом та апельсином (рецепт)

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г,

апельсин – 2 шт.,

цукор – 120 г,

горіхи – 50 г.

Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і наріжте його невеликими кубиками. Зніміть шкірку з апельсинів та відкладіть її. Подрібніть цитрусовий фрукт на невеликі шматки.

Помістіть на пательню гарбуз та апельсини разом із соком. Додайте цукор та виварюйте все на невеликому вогні упродовж 15 – 20 хвилин. Вкінці приготування рідина повинна повністю випаруватись.

Збийте блендером горіхи, дрібку цукрової пудри та цедру апельсина до крихтоподібного стану. Викладіть гарбуз у посудину для випікання та засипте його горіхово-апельсиновою крихтою. Випікайте крамбл упродовж 25 – 30 хвилин при температурі 180 градусів.