Як приготувати смачний мармелад без шкоди для фігури: простий рецепт

Правильне харчування не означає строгу дієту та відмову від смачної їжі. Здоров’я може бути смачним і це неодноразово доводять.

Зокрема, не варто відмовлятись і від солодощів, можна робити їх лише трохи кориснішими.

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Рецепт приготування мармеладу

Для приготування корисного мармеладу потрібно:

– 500 грамів ягід (наприклад вишня, полуниця чи малина);

– 20 грамів желатину;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– стевія за смаком (можна замінити на мед або інший підсолоджувач).

Рецепт приготування мармеладу:

Готується все дуже просто: потрібно перетворити ягоди у пюре, додати желатин, лимонний сік та підсолоджувач. Усе змішати та перелити у невелику посудину. Потім потрібно підігріти, однак не кип’ятити, адже тоді желатин втрачає свої властивості і у вас вийде просто пюре.

Суміш зняти з вогню, охолодити та збити міксером до пишної консистенції. Потім вилити у форму та відправити в холодильник на 3 години.