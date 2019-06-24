Як приготувати смачний мармелад без шкоди для фігури: простий рецепт
Правильне харчування не означає строгу дієту та відмову від смачної їжі. Здоров’я може бути смачним і це неодноразово доводять.
Зокрема, не варто відмовлятись і від солодощів, можна робити їх лише трохи кориснішими.
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Рецепт приготування мармеладу
Для приготування корисного мармеладу потрібно:
– 500 грамів ягід (наприклад вишня, полуниця чи малина);
– 20 грамів желатину;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– стевія за смаком (можна замінити на мед або інший підсолоджувач).
Рецепт приготування мармеладу:
Готується все дуже просто: потрібно перетворити ягоди у пюре, додати желатин, лимонний сік та підсолоджувач. Усе змішати та перелити у невелику посудину. Потім потрібно підігріти, однак не кип’ятити, адже тоді желатин втрачає свої властивості і у вас вийде просто пюре.
Суміш зняти з вогню, охолодити та збити міксером до пишної консистенції. Потім вилити у форму та відправити в холодильник на 3 години.