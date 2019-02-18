Як приготувати смачний печінковий торт: покроковий рецепт
Печінковий торт – невід'ємний атрибут святкового столу. Печінка є неабияк корисною для нашого організму. У ній містяться різноманітні мікроелементи та вітаміни, які необхідні людині. Процес приготування є дуже легким, тож його може приготувати будь-яка господиня.
Пропонуємо смачний рецепт печінкового торту, який не залишить байдужим нікого. Є різні варіанти, яку саме печінку використовувати: свинну, яловичу чи курячу. Вибір залишається за вами.
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Як приготувати печінковий торт
Інгредієнти:
– 600 г курячої печінки;
– 2 яйця;
– 4 ст. ложки муки;
– 200 мл майонезу;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 70 мл рослинної олії;
– 1 ч. ложка соди;
– 1,5 ч. ложки солі;
– спеції;
– зелень петрушки.
Рецепт приготування печінкового торту:
Як приготувати печінковий торт
1. Натріть на тертці моркву, а цибулю наріжте кубиками.
2. Промийте курячу печінку, видаліть зайвий жир і перемеліть у фарш на м'ясорубці.
3. Додайте у фарш яйця, борошно, сіль, спеції, харчову соду і ретельно перемішайте.
5. Печінковий фарш викладайте млинцем на гарячу сковороду, обсмажуйте з двох сторін під кришкою.
6. Печінкові коржі склайте на тарілку.
7. Цибулю з морквою обсмажте на сковорідці до готовності.
8. Кожен корж змастіть майонезом, викладіть смажену цибулю з морквою, рівномірно розподіливши по поверхні.
9. За бажанням прикрасіть готовий торт свіжою зеленню.
Дивіться відео, як приготувати печінковий торт: