Як приготувати смачний печінковий торт: покроковий рецепт

13:41, 244

Печінковий торт – невід'ємний атрибут святкового столу. Печінка є неабияк корисною для нашого організму. У ній містяться різноманітні мікроелементи та вітаміни, які необхідні людині. Процес приготування є дуже легким, тож його може приготувати будь-яка господиня.